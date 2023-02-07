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Сегодня, 15:15

«Металлург» — СКА: где смотреть матч КХЛ 7 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — СКА 7 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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СКА.
Фото Официальный сайт ХК СКА.

7 февраля в КХЛ состоится матч между «Металлургом» и СКА. Игра пройдет в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию в 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают СКА фаворитом. На победу команды из Санкт-Петербурга в основное время можно поставить с коэффициентом 2.17, это примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (21%), успех «Металлурга» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3000 рублей, а чистая прибыль составит 2000 рублей.

На то, что «Металлург» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.64.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 2.20, ТМ 5.5 — за 1.70.

Считаете, что обе команды забросят по два и более раза? Коэффициент на такое условие — 1.67.

Шикарная котировка 11.0 на гол на первой минуте.

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На то, что счет откроет «Металлург», можно поставить за 2.05. На СКА — за 1.72.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.27, гостей — за 1.66.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
0
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«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 7 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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