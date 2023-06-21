Румыния — Испания: прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 21 июня 2023 года
21 июня одна из стран-хозяек молодежного Евро-2023 среди игроков до 21 года Румыния примет сборную Испании. Встреча команд группы B пройдет на стадионе «Стяуа» в Бухаресте. Бельгийский судья Эрик Ламбрехтс даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Посмотреть этот матч легально в России не получится.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на успех «Красной фурии» можно с коэффициентом 1.32, это около 73% вероятности. Выигрыш румынов предложен с котировкой 9.35 (10%). Ничья доступна за 5.63 (17%).
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Средняя результативность испанцев в недавних пяти матчах — 2.4 точных удара за 90 минут. Показатель хозяев молодежного Евро куда скромнее — всего 0.8 на том же отрезке. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.32.
Последняя встреча команд в ноябре 2022-го завершилась крупной победой коллектива Санти (4:1). Индивидуальный тотал Испании больше 2.5 мяча можно взять за 2.11.
И «Фурия роха», и Румыния обменивалась меткими выстрелами с соперниками лишь в двух из пяти прошлых игр. Вариант «обе забьют» оценен за 2.04, обратный рынок — за 1.77.
Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, указывают на сухую викторию Испании:
Прогноз и ставка на матч Румыния — Испания
«Красная фурия» входит в число фаворитов Евро-2023 даже после вынужденной смены тренера — Луис де ла Фуэнте возглавил главную сборную, а на его место пришел Санти. Экс-игрок «Атлетико» отлично проявил себя с возрастами помладше: выиграл Евро U17 и Евро U19. Теперь эти ребята составляют костяк команды до 21 года и готовятся заявить о себе на турнире в Румынии и Грузии.
Испания лихо прошла отбор: выиграла восемь матчей из восьми с общим счетом 37:5. В пяти недавних встречах испанцы лишь дважды оформили меньше трех мячей — пощадили Японию (2:0) и скатали нулевую ничью с Францией.
Хозяева молодежного Евро в пяти последних товарняках не победили ни разу, а в трех случаях и вовсе ушли с поля без голов. В поединке с «Фурией рохой» Румынии поможет исключительно чудо.
Рекомендуемая ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9