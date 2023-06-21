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Румыния — Испания: прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 21 июня 2023 года

Прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 Румыния — Испания 21 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Адриан Бернабе.
Фото Global Look Press

21 июня одна из стран-хозяек молодежного Евро-2023 среди игроков до 21 года Румыния примет сборную Испании. Встреча команд группы B пройдет на стадионе «Стяуа» в Бухаресте. Бельгийский судья Эрик Ламбрехтс даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Посмотреть этот матч легально в России не получится.

Чемпионат Европы U21. Группа B
21 июн, 21:45. ()
Румыния U21
Испания U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на успех «Красной фурии» можно с коэффициентом 1.32, это около 73% вероятности. Выигрыш румынов предложен с котировкой 9.35 (10%). Ничья доступна за 5.63 (17%).

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Средняя результативность испанцев в недавних пяти матчах — 2.4 точных удара за 90 минут. Показатель хозяев молодежного Евро куда скромнее — всего 0.8 на том же отрезке. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.32.

Последняя встреча команд в ноябре 2022-го завершилась крупной победой коллектива Санти (4:1). Индивидуальный тотал Испании больше 2.5 мяча можно взять за 2.11.

И «Фурия роха», и Румыния обменивалась меткими выстрелами с соперниками лишь в двух из пяти прошлых игр. Вариант «обе забьют» оценен за 2.04, обратный рынок — за 1.77.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, указывают на сухую викторию Испании:

  • 2:0 — за 5.80;

  • 1:0 — за 6.80;

  • 3:0 — за 7.25.

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Прогноз и ставка на матч Румыния — Испания

«Красная фурия» входит в число фаворитов Евро-2023 даже после вынужденной смены тренера — Луис де ла Фуэнте возглавил главную сборную, а на его место пришел Санти. Экс-игрок «Атлетико» отлично проявил себя с возрастами помладше: выиграл Евро U17 и Евро U19. Теперь эти ребята составляют костяк команды до 21 года и готовятся заявить о себе на турнире в Румынии и Грузии.

Испания лихо прошла отбор: выиграла восемь матчей из восьми с общим счетом 37:5. В пяти недавних встречах испанцы лишь дважды оформили меньше трех мячей — пощадили Японию (2:0) и скатали нулевую ничью с Францией.

Хозяева молодежного Евро в пяти последних товарняках не победили ни разу, а в трех случаях и вовсе ушли с поля без голов. В поединке с «Фурией рохой» Румынии поможет исключительно чудо.

Рекомендуемая ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 1.74.

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Александр Зверев — Денис Шаповалов: прогноз на матч ATP Галле 21 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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