Александр Зверев — Денис Шаповалов: прогноз на матч ATP Галле 21 июня 2023 года
21 июня в заключительном матче игрового дня турнира в Галле немец Александр Зверев сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Встреча русскоговорящих теннисистов начнется не ранее 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет очного противостояния — 3:3.
Букмекерская компания Olimpbet назвала Зверева серьезным фаворитом матча. На победу немецкого спортсмена можно поставить с коэффициентом 1.39, вероятность этого исхода — примерно 71%. Успех Шаповалова доступен за 2.98 (29%).
Ставка в 1000 рублей на канадца в случае его выигрыша принесет выплату в 2980 рублей, а чистая прибыль составит 1980 рублей.
Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.81, ТМ 22.5 — за 1.98. Через «верх» соперники сыграли три из пяти матчей двухсетового формата.
Победу Шаповалова с форой (+2.5) предложено оформить за 2.01, а успех Зверева с разницей (-2.5) — за 1.78.
На то, что Денис возьмет хотя бы один сет, котировка — 1.69. Он сделал это в трех предыдущих встречах с Александром в рамках турниров ATP.
За 1.73 доступен тай-брейк, за 2.01 — его отсутствие.
Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Денис Шаповалов
Шаповалов здорово выступил на траве в 2021-м — дошел до полуфинала Уимблдона, где уступил Джоковичу. Однако с прошлого сезона на этом покрытии канадец раз за разом проваливается: выиграл всего два матча из семи. За прошедшие две недели Денис также не впечатлил, уступив в Штутгарте Фучовичу, а в Галле тяжело победив Харриса (7:6, 6:4).
Зверев в прошлом году на траве не играл из-за травмы, а в этом на старте одолел Тима. Саша не был полностью доволен показанным теннисом, но не сомневается, что прибавит. А еще он верит, что болельщики максимально поддержат его на домашнем турнире. Это обязательно произойдет, а всем известно, насколько эмоциональным и взрывным становится Денис, когда все болеют против него. В таких встречах он побеждает крайне редко.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой (-2.5) гейма за 1.78.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9