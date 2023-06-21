Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Александр Зверев — Денис Шаповалов: прогноз на матч ATP Галле 21 июня 2023 года

Прогноз на матч ATP Галле Александр Зверев — Денис Шаповалов 21 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Зверев.
Фото Getty Images

21 июня в заключительном матче игрового дня турнира в Галле немец Александр Зверев сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Встреча русскоговорящих теннисистов начнется не ранее 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет очного противостояния — 3:3.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Ласло Джере: серб не доставит проблем первой ракетке России

Букмекерская компания Olimpbet назвала Зверева серьезным фаворитом матча. На победу немецкого спортсмена можно поставить с коэффициентом 1.39, вероятность этого исхода — примерно 71%. Успех Шаповалова доступен за 2.98 (29%).

Ставка в 1000 рублей на канадца в случае его выигрыша принесет выплату в 2980 рублей, а чистая прибыль составит 1980 рублей.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.81, ТМ 22.5 — за 1.98. Через «верх» соперники сыграли три из пяти матчей двухсетового формата.

Победу Шаповалова с форой (+2.5) предложено оформить за 2.01, а успех Зверева с разницей (-2.5) — за 1.78.

На то, что Денис возьмет хотя бы один сет, котировка — 1.69. Он сделал это в трех предыдущих встречах с Александром в рамках турниров ATP.

За 1.73 доступен тай-брейк, за 2.01 — его отсутствие.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; празднует победу в&nbsp;Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» принес букмекерам наибольшую прибыль в Лиге чемпионов-2022/23. Игрокам помогли заработать «Ливерпуль» и «Айнтрахт»

Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Денис Шаповалов

Шаповалов здорово выступил на траве в 2021-м — дошел до полуфинала Уимблдона, где уступил Джоковичу. Однако с прошлого сезона на этом покрытии канадец раз за разом проваливается: выиграл всего два матча из семи. За прошедшие две недели Денис также не впечатлил, уступив в Штутгарте Фучовичу, а в Галле тяжело победив Харриса (7:6, 6:4).

Зверев в прошлом году на траве не играл из-за травмы, а в этом на старте одолел Тима. Саша не был полностью доволен показанным теннисом, но не сомневается, что прибавит. А еще он верит, что болельщики максимально поддержат его на домашнем турнире. Это обязательно произойдет, а всем известно, насколько эмоциональным и взрывным становится Денис, когда все болеют против него. В таких встречах он побеждает крайне редко.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой (-2.5) гейма за 1.78.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Денис Шаповалов
1
Читайте также
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
В Саратове два подростка выпали из окна пятого этажа
Польский офицер заявил о безразличии насильно призванных в ВСУ на учениях
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев — Ласло Джере: серб не доставит проблем первой ракетке России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости