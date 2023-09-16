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Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 16 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Александр Соболев («Спартак»).
Фото Global Look Press

16 сентября зависший над зоной стыковых матчей «Сочи» приедет в гости к «Спартаку», который после бодрого старта барахтается в середине таблицы. Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене» можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Сочи

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш «Сочи» предложили с котировкой 4.87 (20%). Ничья доступна за 4.27 (23%).

В нынешнем чемпионате южане очень слабы на выездах — потерпели три поражения с общим счетом 1:8. Считаете, что на этот раз коллектив Дмитрия Хохлова ждет успех? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае удачного исхода принесет 4870 рублей.

Виктория москвичей с форой (-1) идет за 2.13. Если предполагаете, что «барсы» навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.75.

Соперники обменялись меткими выстрелами в половине из четырех прошлых встреч в премьер-лиге. «Обе забьют» дали за 1.71, обратный вариант — за 2.12.

Все пять поединков красно-белых в начале сезона РПЛ пробили «верх» по результативности, однако в двух последних турах парни Гильермо Абаскаля выступили не так ярко — против «Ахмата» (0:0) и Краснодара" (0:2). Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.69, ТМ 2.5 — за 2.23.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски тянет «Барселону» на первую строчку, но у «Бетиса» и Пеллегрини есть секретное оружие

Южане не могут отличиться уже в трех матчах подряд: против «Локомотива» (0:1) с «Оренбургом» (0:3) в РПЛ и ЦСКА (0:0) в Кубке России. Сыграть на то, что гости не пробьют Александра Селихова, можно за 2.60.

Предыдущая разборка «Спартака» и «Сочи» на «Открытие Банк Арене» завершилась разгромом «барсов» (3:0). Индивидуальный тотал москвичей выше двух голов представлен за 2.24.

Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу виктории красно-белых:

  • 1:1 — за 7.40;

  • 2:1 — за 7.50;

  • 1:0 и 2:0 — за 8.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 16 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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