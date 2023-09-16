16 сентября зависший над зоной стыковых матчей «Сочи» приедет в гости к «Спартаку», который после бодрого старта барахтается в середине таблицы. Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене» можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш «Сочи» предложили с котировкой 4.87 (20%). Ничья доступна за 4.27 (23%).

В нынешнем чемпионате южане очень слабы на выездах — потерпели три поражения с общим счетом 1:8. Считаете, что на этот раз коллектив Дмитрия Хохлова ждет успех? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае удачного исхода принесет 4870 рублей.

Виктория москвичей с форой (-1) идет за 2.13. Если предполагаете, что «барсы» навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.75.

Соперники обменялись меткими выстрелами в половине из четырех прошлых встреч в премьер-лиге. «Обе забьют» дали за 1.71, обратный вариант — за 2.12.

Все пять поединков красно-белых в начале сезона РПЛ пробили «верх» по результативности, однако в двух последних турах парни Гильермо Абаскаля выступили не так ярко — против «Ахмата» (0:0) и Краснодара" (0:2). Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.69, ТМ 2.5 — за 2.23.

Южане не могут отличиться уже в трех матчах подряд: против «Локомотива» (0:1) с «Оренбургом» (0:3) в РПЛ и ЦСКА (0:0) в Кубке России. Сыграть на то, что гости не пробьют Александра Селихова, можно за 2.60.

Предыдущая разборка «Спартака» и «Сочи» на «Открытие Банк Арене» завершилась разгромом «барсов» (3:0). Индивидуальный тотал москвичей выше двух голов представлен за 2.24.

Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу виктории красно-белых:

1:1 — за 7.40;

2:1 — за 7.50;

1:0 и 2:0 — за 8.00.

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