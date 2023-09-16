«Спартак» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 16 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
16 сентября зависший над зоной стыковых матчей «Сочи» приедет в гости к «Спартаку», который после бодрого старта барахтается в середине таблицы. Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене» можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш «Сочи» предложили с котировкой 4.87 (20%). Ничья доступна за 4.27 (23%).
В нынешнем чемпионате южане очень слабы на выездах — потерпели три поражения с общим счетом 1:8. Считаете, что на этот раз коллектив Дмитрия Хохлова ждет успех? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае удачного исхода принесет 4870 рублей.
Виктория москвичей с форой (-1) идет за 2.13. Если предполагаете, что «барсы» навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.75.
Соперники обменялись меткими выстрелами в половине из четырех прошлых встреч в премьер-лиге. «Обе забьют» дали за 1.71, обратный вариант — за 2.12.
Все пять поединков красно-белых в начале сезона РПЛ пробили «верх» по результативности, однако в двух последних турах парни Гильермо Абаскаля выступили не так ярко — против «Ахмата» (0:0) и Краснодара" (0:2). Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.69, ТМ 2.5 — за 2.23.
Южане не могут отличиться уже в трех матчах подряд: против «Локомотива» (0:1) с «Оренбургом» (0:3) в РПЛ и ЦСКА (0:0) в Кубке России. Сыграть на то, что гости не пробьют Александра Селихова, можно за 2.60.
Предыдущая разборка «Спартака» и «Сочи» на «Открытие Банк Арене» завершилась разгромом «барсов» (3:0). Индивидуальный тотал москвичей выше двух голов представлен за 2.24.
Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу виктории красно-белых:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
7
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1