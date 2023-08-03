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ЦСКА во главе с Чаловым бросится на ворота «Локо». Но железнодорожники готовы к перестрелке

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив» 5 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.
В гости к армейцам едет самая результативная команда РПЛ.

5 августа на «ВЭБ Арене» состоится московское дерби — ЦСКА и «Локомотив» сойдутся в третьем туре РПЛ. Поединок начнется в 20.00 по столичному времени, его обслужит арбитр Кирилл Левников. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 5 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу красно-синих можно поставить с коэффициентом 2.17, вероятность такого исхода — примерно 43%. Раздел очков доступен за 3.70 (27%), успех «Локомотива» — за 3.30 (30%).

ЦСКА вряд ли приятно вспоминать о двух последних визитах железнодорожников на «ВЭБ Арену»: если в минувшем сезоне закончили вничью (1:1), то в позапрошлом армейцы и вовсе проиграли (1:2). Считаете, что гости снова как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 1.72.

Обмен результативными ударами предлагают взять за 1.66, обратный рынок — за 2.20. Команды огорчили друг друга в трех из пяти последних встреч.

Все три матча «Локо» на старте сезона пробили «верх» по голам, у красно-синих — три из четырех. На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.80, на ТМ 2.5 — 2.07.

В предыдущем туре коллектив Владимира Федотова на выезде одолел «Ахмат» (3:2), а до этого размазал «Оренбург» в Кубке России (6:0). Индивидуальный тотал ЦСКА выше 1.5 точного удара в поединке с красно-зелеными оценили в 2.01.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.40.

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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 августа 2023 года

Два триумфа с общим счетом 9:2 — армейцы ярчайше перекрыли неудачный стартовый отрезок из проигрышей в Суперкубке России и первом туре РПЛ. Информационный фон, связанный с отсутствием трансферов и уходом заметных игроков настоящего и недавнего прошлого в клубы-конкуренты, тоже не добавлял спокойствия. Но разгром «Оренбурга» в Кубке России снял напряжение и перезагрузил ЦСКА. Шесть безответных мячей и «сухарь» в графе «Пропущенные» — действующий победитель турнира просто не мог начать новый розыгрыш лучше.

Вслед за этим успехом пришла и первая виктория в чемпионате. Правда, выезд в Грозный получился скандальным благодаря перформансу арбитра Владислава Безбородова: пять пенальти, ошибочное удаление Милана Гайича и неправомерное разрешение «Ахмату» перебить 11-метровый. ЭСК уже дала оценку действиям судьи и признала, что протокол ВАР был нарушен. А КДК отменил красную Гайича — это значит, что защитник может сыграть с «Локо». К счастью для армейцев, недочеты в работе Безбородова не лишили команду трех очков — Мохамед Конате оформил с «точки» дубль, на что Федор Чалов ответил уникальным хет-триком с пенальти.

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«Локомотив» открыл сезон с домашней ничьей с вернувшимся из первой лиги «Рубином» (2:2). Дважды железнодорожникам приходилось отыгрываться, причем во второй раз спаслись всего за три минуты до конца основного времени. В игре Кубка против «Урала» красно-зеленым снова выпала участь догоняющих — пропустили уже на восьмой минуте. Но после этого забивали только футболисты «Локо» — Вильсон Изидор и Наир Тикнизян. Эта же парочка отличилась и в матче с казанцами.

Через пять дней после этого коллективу Михаила Галактионова предстоял выезд в Воронеж — в гостях у «Факела» железнодорожники не побеждали с 1991 года. После первого тайма на табло горели 1:1 — казалось, что серия не прервется еще минимум на год. Но после перерыва красно-зеленые вонзили в ворота Александра Беленова три гола. Главным героем снова стал Тикнизян — на счету Наира дубль, первый мяч из которого стал решающим и принес «Локо» исторический триумф.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Первый домашний поединок сезона для красно-синих станет серьезным испытанием — на «ВЭБ Арену» приедет самая результативная команда РПЛ. В двух стартовых турах железнодорожники оформили шесть голов и выстрелили дуплетом в игре Кубка России. С характером у красно-зеленых тоже все в порядке: дважды отыгрались против «Рубина», одержали волевую победу над «Уралом» и не сбавили оборотов после пропущенного мяча в исторически непростом выезде в Воронеж, что обернулось крупной викторией над «Факелом». Но армейцы готовы к этому вызову: в двух последних матчах парни Владимира Федотова наколотили девять голов. Оба клуба уже приучили к тому, что забивают много и редко сохраняют ворота в неприкосновенности. Московское дерби точно не будет скучным.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.91.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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