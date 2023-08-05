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«Крылья Советов» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 5 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Уткин.
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

5 августа остановивший в прошлом туре «Зенит» «Ростов» сразится на выезде с «Крыльями Советов». Команды встретятся на «Самара Арене» и начнут выяснение отношений в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире игру третьего тура покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet довольно неожиданно сделали фаворитом «Крылья Советов». Успех самарцев доступен за 2.54, что примерно 39% вероятности исхода. Триумф ростовчан предложен за 2.84 (35%), ничья — за 3.44 (26%).

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На то, что «Ростов» не уступит, котировка — 1.54. В трех последних играх южане оказались сильнее.

Три из четырех предыдущих игр между командами были результативными. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 — в 1.83.

Обмен голами можно взять за 1.79, противоположный исход — за 2.01. Пять последних матчей с участием самарцев завершились забитыми в обе стороны мячами.

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В среднем в играх с участием «Ростова» на старте сезона показывается пять желтых карточек. ТБ 4.5 в битве с «Крыльями» оценен в 1.98.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.80.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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«Рубин» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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