«Крылья Советов» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
5 августа остановивший в прошлом туре «Зенит» «Ростов» сразится на выезде с «Крыльями Советов». Команды встретятся на «Самара Арене» и начнут выяснение отношений в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире игру третьего тура покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet довольно неожиданно сделали фаворитом «Крылья Советов». Успех самарцев доступен за 2.54, что примерно 39% вероятности исхода. Триумф ростовчан предложен за 2.84 (35%), ничья — за 3.44 (26%).
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На то, что «Ростов» не уступит, котировка — 1.54. В трех последних играх южане оказались сильнее.
Три из четырех предыдущих игр между командами были результативными. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 — в 1.83.
Обмен голами можно взять за 1.79, противоположный исход — за 2.01. Пять последних матчей с участием самарцев завершились забитыми в обе стороны мячами.
В среднем в играх с участием «Ростова» на старте сезона показывается пять желтых карточек. ТБ 4.5 в битве с «Крыльями» оценен в 1.98.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0