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8 февраля, 16:15

«Руан» — «Монако»: прогноз на матч Кубка Франции 8 февраля 2024 года

Прогноз на матч Кубка Франции «Руан» — «Монако» 8 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Александр Головин («Монако»).
Фото Global Look Press

8 февраля в 1/8 финала Кубка Франции Александр Головин и «Монако» приедут в гости к «Руану» из третьей лиги. Поединок состоится на «Стад Робер Дишон». Арбитр Рудди Буке даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России матч не покажут.

Франция. Кубок. 1/8 финала
08 февр, 22:45. Stade Robert Diochon (Руан)
Руан
1:1
Монако

Аналитики назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Монако» можно с коэффициентом 1.32, это около 71% вероятности. Победу «красных дьяволов» предложили за 8.25 (12%). Ничью — за 5.71 (17%).

Ждете сенсацию? Непоражение «Руана» в основное время идет за 3.33.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.69, ТМ 3 — за 2.16. Вариант «обе забьют» оценен за 1.79, обратный рынок — за 2.00.

Эксперты не верят в то, что клуб из третьей лиги окажется в четвертьфинале, и представили это событие с котировкой 4.70. Итоговый проход монегасков дали за 1.19.

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Прогноз и ставка на матч «Руан» — «Монако»

В предыдущем раунде монегаски не испытали проблем с «Родезом» из второго дивизиона (3:1). Это единственная победа красно-белых за последний месяц: в лиге 1 уступили «Реймсу» (1:3) и довольствовались ничьими с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1). Поездка к представителю третьей лиги — отличная возможность реабилитироваться за эти результаты. «Красные дьяволы» драматично прошли «Тулузу» (3:3, 12:11 пен), а затем влетели «Ниму» и «Версалю» в чемпионате с общим счетом 1:4. Вряд ли Александр Головин и компания пожалеют «Руан».

Рекомендуемая ставка: «Монако» забьет больше 2.5 мяча за 1.90.

Александр Головин
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК Руан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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