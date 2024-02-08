«Руан» — «Монако»: прогноз на матч Кубка Франции 8 февраля 2024 года
8 февраля в 1/8 финала Кубка Франции Александр Головин и «Монако» приедут в гости к «Руану» из третьей лиги. Поединок состоится на «Стад Робер Дишон». Арбитр Рудди Буке даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России матч не покажут.
Аналитики назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Монако» можно с коэффициентом 1.32, это около 71% вероятности. Победу «красных дьяволов» предложили за 8.25 (12%). Ничью — за 5.71 (17%).
Ждете сенсацию? Непоражение «Руана» в основное время идет за 3.33.
Тотал больше трех мячей доступен за 1.69, ТМ 3 — за 2.16. Вариант «обе забьют» оценен за 1.79, обратный рынок — за 2.00.
Эксперты не верят в то, что клуб из третьей лиги окажется в четвертьфинале, и представили это событие с котировкой 4.70. Итоговый проход монегасков дали за 1.19.
Прогноз и ставка на матч «Руан» — «Монако»
В предыдущем раунде монегаски не испытали проблем с «Родезом» из второго дивизиона (3:1). Это единственная победа красно-белых за последний месяц: в лиге 1 уступили «Реймсу» (1:3) и довольствовались ничьими с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1). Поездка к представителю третьей лиги — отличная возможность реабилитироваться за эти результаты. «Красные дьяволы» драматично прошли «Тулузу» (3:3, 12:11 пен), а затем влетели «Ниму» и «Версалю» в чемпионате с общим счетом 1:4. Вряд ли Александр Головин и компания пожалеют «Руан».
Рекомендуемая ставка: «Монако» забьет больше 2.5 мяча за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5