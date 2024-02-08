8 февраля в 1/8 финала Кубка Франции Александр Головин и «Монако» приедут в гости к «Руану» из третьей лиги. Поединок состоится на «Стад Робер Дишон». Арбитр Рудди Буке даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России матч не покажут.

Аналитики назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Монако» можно с коэффициентом 1.32, это около 71% вероятности. Победу «красных дьяволов» предложили за 8.25 (12%). Ничью — за 5.71 (17%).

Ждете сенсацию? Непоражение «Руана» в основное время идет за 3.33.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.69, ТМ 3 — за 2.16. Вариант «обе забьют» оценен за 1.79, обратный рынок — за 2.00.

Эксперты не верят в то, что клуб из третьей лиги окажется в четвертьфинале, и представили это событие с котировкой 4.70. Итоговый проход монегасков дали за 1.19.

Прогноз и ставка на матч «Руан» — «Монако»

В предыдущем раунде монегаски не испытали проблем с «Родезом» из второго дивизиона (3:1). Это единственная победа красно-белых за последний месяц: в лиге 1 уступили «Реймсу» (1:3) и довольствовались ничьими с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1). Поездка к представителю третьей лиги — отличная возможность реабилитироваться за эти результаты. «Красные дьяволы» драматично прошли «Тулузу» (3:3, 12:11 пен), а затем влетели «Ниму» и «Версалю» в чемпионате с общим счетом 1:4. Вряд ли Александр Головин и компания пожалеют «Руан».

Рекомендуемая ставка: «Монако» забьет больше 2.5 мяча за 1.90.