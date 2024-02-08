9 февраля команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с одним из лидеров Восточной конференции — «Флоридой Пантерз». Игра пройдет на арене «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз, начало — в 3.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.80, вероятность — приблизительно 54%. Успех «Кэпс» предложен с котировкой 3.50 (27%), «мирный» результат идет за 4.80 (19%).

Выигрыш «котов» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 1.50, этот рынок на «Вашингтон» дан за 2.60.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.87, Ф2(+1) — за 1.93;

• Ф1(-2) — за 2.80, Ф2(+2) — за 1.40.

Тотал больше 5.5 гола идет за 1.58, ТМ 5.5 — за 2.30.

Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, можно за 1.48. Обратный рынок предложен за 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Вашингтон»

Гости подошли к игре после пяти поражений подряд. Грустная серия откинула «Кэпиталз» на 12-ю строчку Восточной конференции, «Флорида» же идет на втором месте. Кажется, что у «Вашингтона» крайне мало шансов против «пантер»: команда Овечкина уступила сопернику в восьми из предыдущих 10 встреч, а сейчас находится в куда худшей форме. «Коты», в отличие от соперника, в предыдущих пяти поединках регулярки оформили четыре победы.

Рекомендуемая ставка: победа «Флориды» за 1.80.