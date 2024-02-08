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«Флорида» — «Вашингтон»: Овечкина и компанию ждет шестое поражение подряд

Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 9 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Getty Images

9 февраля команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с одним из лидеров Восточной конференции — «Флоридой Пантерз». Игра пройдет на арене «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз, начало — в 3.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.80, вероятность — приблизительно 54%. Успех «Кэпс» предложен с котировкой 3.50 (27%), «мирный» результат идет за 4.80 (19%).

Выигрыш «котов» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 1.50, этот рынок на «Вашингтон» дан за 2.60.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.87, Ф2(+1) — за 1.93;

• Ф1(-2) — за 2.80, Ф2(+2) — за 1.40.

Тотал больше 5.5 гола идет за 1.58, ТМ 5.5 — за 2.30.

Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, можно за 1.48. Обратный рынок предложен за 2.50.

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Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Вашингтон»

Гости подошли к игре после пяти поражений подряд. Грустная серия откинула «Кэпиталз» на 12-ю строчку Восточной конференции, «Флорида» же идет на втором месте. Кажется, что у «Вашингтона» крайне мало шансов против «пантер»: команда Овечкина уступила сопернику в восьми из предыдущих 10 встреч, а сейчас находится в куда худшей форме. «Коты», в отличие от соперника, в предыдущих пяти поединках регулярки оформили четыре победы.

Рекомендуемая ставка: победа «Флориды» за 1.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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