«Флорида» — «Вашингтон»: Овечкина и компанию ждет шестое поражение подряд
9 февраля команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с одним из лидеров Восточной конференции — «Флоридой Пантерз». Игра пройдет на арене «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз, начало — в 3.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.80, вероятность — приблизительно 54%. Успех «Кэпс» предложен с котировкой 3.50 (27%), «мирный» результат идет за 4.80 (19%).
Выигрыш «котов» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 1.50, этот рынок на «Вашингтон» дан за 2.60.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(-1) — за 1.87, Ф2(+1) — за 1.93;
• Ф1(-2) — за 2.80, Ф2(+2) — за 1.40.
Тотал больше 5.5 гола идет за 1.58, ТМ 5.5 — за 2.30.
Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, можно за 1.48. Обратный рынок предложен за 2.50.
Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Вашингтон»
Гости подошли к игре после пяти поражений подряд. Грустная серия откинула «Кэпиталз» на 12-ю строчку Восточной конференции, «Флорида» же идет на втором месте. Кажется, что у «Вашингтона» крайне мало шансов против «пантер»: команда Овечкина уступила сопернику в восьми из предыдущих 10 встреч, а сейчас находится в куда худшей форме. «Коты», в отличие от соперника, в предыдущих пяти поединках регулярки оформили четыре победы.
Рекомендуемая ставка: победа «Флориды» за 1.80.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5