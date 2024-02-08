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Сегодня, 12:15

«Авангард» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 8 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Авангард» — «Спартак» 8 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

8 февраля «Авангард» примет «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды сойдутся в Омске на льду «G-Drive Арены», начало встречи запланировано на 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

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Букмекеры выше оценили шансы «ястребов»: их успех в основное время доступен с котировкой 2.10, что составляет приблизительно 46% вероятности. Коэффициент на победу москвичей — 3.15 (31%), «мирный» результат идет за 4.10 (23%).

Выигрыш «Авангарда» с учетом дополнительного времени и серии буллитов дан за 1.65, этот рынок на гостей идет за 2.25.

Также представлен широкий выбор ставок на победу каждой команды с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.60, Ф2(0) — за 2.35;

• Ф1(-1) — за 2.35, Ф2(+1) — за 1.55.

Игроки &laquo;Авангарда&raquo;. «Авангард» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 8 февраля 2024 года

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.90, ТМ 5.5 предложен с такой же котировкой.

Поставить на то, что обе команды отличатся хотя бы по два раза, можно за 1.47. Обратный вариант дан за 2.50.

Комбинированное условие «победа «Авангарда» + ТБ 4.5 гола» доступно за 2.70.

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«Авангард» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 8 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

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Виктор Мелехин

Ростов

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