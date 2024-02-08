8 февраля «Авангард» примет «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды сойдутся в Омске на льду «G-Drive Арены», начало встречи запланировано на 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

Букмекеры выше оценили шансы «ястребов»: их успех в основное время доступен с котировкой 2.10, что составляет приблизительно 46% вероятности. Коэффициент на победу москвичей — 3.15 (31%), «мирный» результат идет за 4.10 (23%).

Выигрыш «Авангарда» с учетом дополнительного времени и серии буллитов дан за 1.65, этот рынок на гостей идет за 2.25.

Также представлен широкий выбор ставок на победу каждой команды с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.60, Ф2(0) — за 2.35;

• Ф1(-1) — за 2.35, Ф2(+1) — за 1.55.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.90, ТМ 5.5 предложен с такой же котировкой.

Поставить на то, что обе команды отличатся хотя бы по два раза, можно за 1.47. Обратный вариант дан за 2.50.

Комбинированное условие «победа «Авангарда» + ТБ 4.5 гола» доступно за 2.70.