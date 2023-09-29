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«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 29 сентября 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд 29 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Марко Ройс и Феликс Нмеча («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

29 сентября в шестом туре бундеслиги сойдутся «Хоффенхайм» и «Боруссия» Дортмунд. Поединок состоится на «ПреЗеро-Арене» и начнется в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
29 сент, 21:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 2.19, что составляет около 44% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.00 (32%), а на ничью предложена котировка 4.10 (24%).

«Боруссия» победила в четырех матчах против «Хоффенхайма» подряд. Верите, что сине-белые сломают негативный тренд и не уступят в пятый раз? Поставьте на вариант 1Х за 1.72.

Эксперты ожидают много результативных ударов. Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.78.

Обмен забитыми мячами идет за 1.39. Обратный рынок — за 3.01.

Самый вероятный счет — 1:1. В компании Olimpbet на него дали котировку 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд

Сине-белые выиграли в трех из четырех предыдущих туров чемпионата при родных трибунах. При этом зинсхаймцы пропустили минимум один гол в пяти домашних играх. В восьми из девяти последних встреч с участием команды Пеллегрино Матараццо отличились оба соперника.

«Боруссия» забила минимум один мяч в 12 выездах бундеслиги подряд. А ее беспроигрышная серия достигла 13 матчей (восемь побед, пять ничьих). При этом дортмундцы обыграли «Хоффенхайм» в четырех прошлых столкновениях. Но зинсхаймцы не уступили «желтым» в семи из 10 поединков на своем поле.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.06.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Хоффенхайм
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«Ростов» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 29 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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