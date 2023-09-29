Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд: где смотреть матч бундеслиги 29 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» 29 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Боруссия Дортмунд».
Фото Global Look Press

29 сентября дортмундская «Боруссия» проведет непростой выезд в бундеслиге против «Хоффенхайма». Игра шестого тура состоится на «ПреЗеро-Арене» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
29 сент, 21:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Боруссия Д

Букмекерская контора Olimpbet назвала явными фаворитами гостей. На успех дортмундцев предложен коэффициент 2.19, что соответствует 44% вероятности. Ничья оценена в 4.10 (24%), триумф зинсхаймцев — в 3.00 (32%).

«Боруссия» забила как минимум однажды в 12 выездах бундеслиги подряд. Первый гол матча в исполнении черно-желтых можно взять за 1.79. На то, что счет откроют хозяева, предложили 2.10.

Эксперты ожидают много результативных ударов. Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.78.

Илкай Гюндоган (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла очки во второй раз в сезоне. Каталонцы страдают от травм, и это шанс для «Севильи»

Обмен меткими попаданиями идет за 1.39. Обратный рынок — за 3.01.

Самый вероятный счет — 1:1. В компании Olimpbet на него дали котировку 8.00.

Эксперты ждут гола Себастьена Аллера. На точный выстрел форварда можно поставить за 2.48.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Хоффенхайм
Бундеслига
0
Читайте также
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 29 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости