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«Ростов» — «Сочи»: Карпин прервет серию поражений в играх с сочинцами

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи» 6 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

6 апреля в 23-м туре чемпионата России «Сочи» приедет в гости к «Ростову». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи

Аналитики компании Winline считают фаворитами хозяев. На выигрыш желтых можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность такого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 3.70 (26%), успех гостей — за 4.30 (22%).

«Сочи» победил в трех последних встречах с «Ростовом». На очередную победу или ничью парней Роберта Морено можно сыграть за 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.93, ТМ 2.5 — в близкие 1.88.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.78, противоположный рынок — за 2.04.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него можно сыграть за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Сочи»

В РПЛ «Ростов» отлично выступает дома. У команды Валерия Карпина серия из пяти триумфов на своем поле. В четырех из них желто-синие даже не пропустили. А в пяти из семи прошлых встреч при родных фанатах дончане забили минимум два мяча.

«Сочи» же не выигрывал уже в девяти турах чемпионата подряд. На выезде коллектив Морено не сохранил ворота сухими в 10 из 11 случаев. Но зато против ростовчан «барсы» действуют успешно: победили в шести предыдущих поединках в РПЛ из восьми, а еще в двух свели дело к ничьей. Правда, в этот раз им вряд ли так повезет — сочинцы идут на последнем месте, а «Ростов» неделю назад разгромил в гостях претендентов на титул — «Динамо» (4:1). И в этой игре желто-синие спокойно продлят успешную домашнюю серию.

Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» за 1.87.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 9
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Динамо

 7
Квинси Промес

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Спартак

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Маркус Вендел

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 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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 16 1 5
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