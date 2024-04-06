«Ростов» — «Сочи»: Карпин прервет серию поражений в играх с сочинцами
6 апреля в 23-м туре чемпионата России «Сочи» приедет в гости к «Ростову». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.55 мск.
Аналитики компании Winline считают фаворитами хозяев. На выигрыш желтых можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность такого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 3.70 (26%), успех гостей — за 4.30 (22%).
«Сочи» победил в трех последних встречах с «Ростовом». На очередную победу или ничью парней Роберта Морено можно сыграть за 1.99.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.93, ТМ 2.5 — в близкие 1.88.
Обмен результативными ударами можно взять за 1.78, противоположный рынок — за 2.04.
Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него можно сыграть за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Сочи»
В РПЛ «Ростов» отлично выступает дома. У команды Валерия Карпина серия из пяти триумфов на своем поле. В четырех из них желто-синие даже не пропустили. А в пяти из семи прошлых встреч при родных фанатах дончане забили минимум два мяча.
«Сочи» же не выигрывал уже в девяти турах чемпионата подряд. На выезде коллектив Морено не сохранил ворота сухими в 10 из 11 случаев. Но зато против ростовчан «барсы» действуют успешно: победили в шести предыдущих поединках в РПЛ из восьми, а еще в двух свели дело к ничьей. Правда, в этот раз им вряд ли так повезет — сочинцы идут на последнем месте, а «Ростов» неделю назад разгромил в гостях претендентов на титул — «Динамо» (4:1). И в этой игре желто-синие спокойно продлят успешную домашнюю серию.
Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5