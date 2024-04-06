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«Пари НН» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 6 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» 6 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».

6 апреля «Краснодар» заедет в гости к «Пари НН» в 23-м туре чемпионата России. Начало поединка на стадионе «Нижний Новгород» — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Краснодар

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят победу парням Мурада Мусаева. На гостей представлен коэффициент 1.99, что примерно соответствует 49% вероятности. Ничья в основное время доступна за 3.40 (28%), выигрыш хозяев — за 4.10 (23%).

«Пари НН» не уступил в девяти подряд встречах при родных фанатах. Котировка на то, что парни Сергея Юрана наберут очки и в этот раз, — 1.86.

Успех «Краснодара» с форой (-1) дан за 2.81.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.23, ТМ 2.5 — за 1.65.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса — безжизненное тело. Смолов и Тюкавин объяснят Абаскалю, что такое отставка

Обмен результативными ударами идет за 1.98, противоположный рынок — за 1.83.

Верите, что обе команды не отличатся, а хозяева не уступят? Возьмите 1Х с опцией «обе забьют — нет» за 1.63.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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