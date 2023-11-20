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Сегодня, 10:15

Россия — Куба: прогноз на товарищеский матч 20 ноября 2023 года

Прогноз на товарищеский матч Россия — Куба 20 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Даниил Глебов и Федор Чалов (сборная России).
Фото Официальная страница сборной России ВКонтакте, Соцсети

20 ноября сборные Кубы и России встретятся в товарищеском матче. Поединок состоится в Волгограде на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
Куба

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали россиян безоговорочными фаворитами: поставить на победу парней Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.09, это около 86% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 28.00 (4%). «Мирный» исход — за 10.00 (10%).

Нынешней осенью «Карибские львы» провели четыре встречи и уступили всего однажды. Непоражение кубинцев предложили за 7.37.

Специалисты предвкушают результативный поединок: тотал больше трех мячей идет за 1.52, ТМ 3 — за 2.42.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.70, обратный рынок — за 1.47.

Два из трех самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф хозяев с сухим счетом:

  • 3:0 — за 5.03;
  • 2:0 — за 5.39;
  • 4:0 — за 6.29.
Украина&nbsp;&mdash; Италия. Украина с Италией решат, кому достанется прямая путевка на Евро-2024. Надеяться на «сухарь» никому из соперников не стоит

Прогноз и ставка на матч Россия — Куба

Коллектив Валерия Карпина ждет встреча со 169-й сборной в рейтинге ФИФА. Летом «Карибские львы» провалились на Золотом кубке КОНКАКАФ — влетели Гватемале (0:1), Гваделупе (1:4) и Канаде (2:4) и закончили групповой этап на последней строчке. Дела в Лиге наций КОНКАКАФ тоже идут с переменным успехом: осенью кубинцы одолели Суринам (1:0), сгоняли нулевые ничьи с Гаити и Гондурасом и получили разгром от все тех же гондурасцев (0:4). Россияне играли в Волгограде лишь однажды и очень давно — 16 октября 2002-го в квалификации Евро-2004 с Албанией (4:1). Нынешний соперник выглядит подходящим для того, чтобы добиться здесь успеха и 21 год спустя.

Рекомендуемая ставка: победа России и ТМ 3.5 гола за 1.98.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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 12
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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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