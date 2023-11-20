Россия — Куба: прогноз на товарищеский матч 20 ноября 2023 года
20 ноября сборные Кубы и России встретятся в товарищеском матче. Поединок состоится в Волгограде на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали россиян безоговорочными фаворитами: поставить на победу парней Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.09, это около 86% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 28.00 (4%). «Мирный» исход — за 10.00 (10%).
Нынешней осенью «Карибские львы» провели четыре встречи и уступили всего однажды. Непоражение кубинцев предложили за 7.37.
Специалисты предвкушают результативный поединок: тотал больше трех мячей идет за 1.52, ТМ 3 — за 2.42.
Вариант «обе забьют» оценен за 2.70, обратный рынок — за 1.47.
Два из трех самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф хозяев с сухим счетом:
Прогноз и ставка на матч Россия — Куба
Коллектив Валерия Карпина ждет встреча со 169-й сборной в рейтинге ФИФА. Летом «Карибские львы» провалились на Золотом кубке КОНКАКАФ — влетели Гватемале (0:1), Гваделупе (1:4) и Канаде (2:4) и закончили групповой этап на последней строчке. Дела в Лиге наций КОНКАКАФ тоже идут с переменным успехом: осенью кубинцы одолели Суринам (1:0), сгоняли нулевые ничьи с Гаити и Гондурасом и получили разгром от все тех же гондурасцев (0:4). Россияне играли в Волгограде лишь однажды и очень давно — 16 октября 2002-го в квалификации Евро-2004 с Албанией (4:1). Нынешний соперник выглядит подходящим для того, чтобы добиться здесь успеха и 21 год спустя.
Рекомендуемая ставка: победа России и ТМ 3.5 гола за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3