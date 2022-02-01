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Сегодня, 13:15

Россия — Грузия: прогноз на матч Евро-2022 по футзалу 1 февраля 2022 года

Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Грузия
Виталий Пудздрав
Футболисты сборной России по мини-футболу.
Фото Instagram

1 февраля 2022 года в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу встретятся сборные России и Грузии. Матч между ними пройдет в Амстердаме на стадионе «Зигго Дом», начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Команда Сергея Скоровича — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу России можно за 1.12 — это примерно 81% вероятности. Успех Грузии оценивается коэффициентом 10.5 (9%), а ничья доступна за 8.90 (10%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 8900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход России в полуфинал идет за 1.06, а проход Грузии — за 8.00.

Ф1(-2.5) идет за 1.63, а Ф2(+2.5) — за 2.19.

Тотал голов больше 6.5 можно взять за 2.11, а ТМ 6.5 — за 1.68.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.22. Обратный исход доступен за 3.80.

Шансы сборной России забить минимум пять мячей оцениваются коэффициентом 1.85.

Уверены, что сборная Грузии сумеет отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.93.

Вы также можете поставить на автора гола в составе сборной России:

· Абрамов — коэффициент 2.10;

· Абрамович — 2.70;

· Антошкин — 1.72;

· Милованов — 2.60;

· Робиньо — 2.00;

· Соколов — 1.90;

· Чишкала — 2.05.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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