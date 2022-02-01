В плей-офф команда Сиссе забивает в среднем 2,5 мяча за игру.

2 февраля 2022 года в полуфинале Кубка Африки сойдутся сборные Сенегала и Буркина-Фасо. Матч пройдет на стадионе «Дуала» в одноименном городе. Начало — в 22.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Буркина-Фасо — Сенегал 2 февраля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Алиу Сиссе фаворитом встречи. Поставить на победу Сенегала можно за 1.75 — это примерно 54% вероятности. Успех Буркина-Фасо оценивается котировкой 5.60 (17%), а ничья доступна за 3.30 (29%).

Выход Буркина-Фасо в финал оценивается коэффициентом 3.30. Проход Сенегала доступен за 1.34.

Ф1(0) идет за 4.00, а Ф2(0) — за 1.25.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.90, а ТМ 2.5 — за 1.42.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.70. Противоположный исход доступен за 1.43.

Буркина-Фасо — Сенегал: прогноз и анализ матча Кубка Африки 2 февраля 2022 года

Для Буркина-Фасо это 12-й Кубок Африки в истории. Главное достижение «Жеребцов» — серебряные медали в 2013 году. Тогда они с минимальным счетом проиграли Нигерии в финале турнира.

Сенегал в 16-й раз вышел в финальную часть Кубка Африки. Никогда прежде «Львы Теранги» не побеждали на турнире, но дважды были вторыми — в 2002 и 2019 годах.

В 2002 году сенегальцы уступили в финале Камеруну, а в 2019-м — Алжиру.

Текущий розыгрыш Кубка Африки начался для сборной Буркина-Фасо с поражения от Камеруна 1:2. После «Жеребцы» взяли верх над Кабо-Верде и поделили очки с Эфиопией. Четырех баллов команде Каму Мало оказалось достаточно для выхода в плей-офф со второго места.

В 1/8 финала «Жеребцы» прошли Габон в серии пенальти, а в 1/4 переиграли Тунис в основное время с минимальным счетом.

Сенегал на групповом этапе переиграл Зимбабве 1:0, а после дважды сыграл вничью с командами Гвинеи и Малави с одинаковым счетом 0:0. В 1/8 финала «Львы Теранги» взяли верх над Кабо-Верде (2:0), а в 1/4 — над Экваториальной Гвинеей (3:1).

Теперь Буркина-Фасо и Сенегал сразятся за первую путевку в финал Кубка Африки-2021 — кому она достанется?

Сенегал достойно смотрится в обороне — команда Сиссе пропустила всего один мяч на турнире.

Сборная Буркина-Фасо забила в каждом из пяти матчей нынешнего розыгрыша Кубка Африки. Если взять все турниры, то «Жеребцы» отличились в 12 из 13 последних встреч. Такая внушительная статистика говорит в пользу ставки на гол в исполнении коллектива Мало — коэффициент 2.00.

Команда Сиссе забила всего один мяч на групповом этапе, но в плей-офф действует гораздо эффективнее впереди — пять голов в двух встречах. Это намекает на проблемы для обороны «Жеребцов».

Больше одного гола сборная Буркина-Фасо пропустила всего раз — от Камеруна на групповом этапе. Впрочем, это был самый грозный соперник «Жеребцов» на этом турнире. Можно предположить, что Сенегал повторит подвиг хозяев текущего Кубка Африки и тоже отличится минимум дважды. Поэтому предлагаем поставить на ИТБ2(1.5) за 2.28.

Эдуар Менди. Фото AFP

Отметим, что лидер Сенегала Садио Мане успел записать на свой счет два гола и одну результативную передачу на этом турнире. Резюмируя все вышесказанное, можно предположить, что Менди пропустит во второй раз на этом Кубке Африки, а Мане поможет атаке «Львов Теранги» забить больше соперника.

Прогноз и ставка на матч Буркина-Фасо — Сенегал: ставка на матч

После группового этапа Сенегал стал действовать более агрессивно и эффективно впереди. За два матча плей-офф команда Сиссе забила пять мячей.

В среднем после группового этапа Мане и Ко забивают 2,5 гола за игру. Сборная Буркина-Фасо пропустила 2 от своего сильнейшего соперника на турнире — Камеруна. Последняя встреча между «Жеребцами» и «Львами Теранги» завершилась со счетом 2:2.

Предлагаем поставить на ИТБ2 (1.5) с коэффициентом 2.28.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал Сенегала больше (1.5) за 2.28.