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Буркина-Фасо — Сенегал: Менди пропустит, но Мане выведет в финал Кубка Африки

Прогноз на матч полуфинала Кубка Африки по футболу Буркина-Фасо — Сенегал
Егор Сергеев
Садио Мане.
Фото Reuters
Эдуар Менди.
Фото AFP
1/2
В плей-офф команда Сиссе забивает в среднем 2,5 мяча за игру.

2 февраля 2022 года в полуфинале Кубка Африки сойдутся сборные Сенегала и Буркина-Фасо. Матч пройдет на стадионе «Дуала» в одноименном городе. Начало — в 22.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

Кубок Африки. 1/2 финала
02 февр, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Буркина-Фасо
Сенегал

Коэффициенты букмекеров на матч Буркина-Фасо — Сенегал 2 февраля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Алиу Сиссе фаворитом встречи. Поставить на победу Сенегала можно за 1.75 — это примерно 54% вероятности. Успех Буркина-Фасо оценивается котировкой 5.60 (17%), а ничья доступна за 3.30 (29%).

Выход Буркина-Фасо в финал оценивается коэффициентом 3.30. Проход Сенегала доступен за 1.34.

Ф1(0) идет за 4.00, а Ф2(0) — за 1.25.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.90, а ТМ 2.5 — за 1.42.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.70. Противоположный исход доступен за 1.43.

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Буркина-Фасо — Сенегал: прогноз и анализ матча Кубка Африки 2 февраля 2022 года

Для Буркина-Фасо это 12-й Кубок Африки в истории. Главное достижение «Жеребцов» — серебряные медали в 2013 году. Тогда они с минимальным счетом проиграли Нигерии в финале турнира.

Сенегал в 16-й раз вышел в финальную часть Кубка Африки. Никогда прежде «Львы Теранги» не побеждали на турнире, но дважды были вторыми — в 2002 и 2019 годах.

В 2002 году сенегальцы уступили в финале Камеруну, а в 2019-м — Алжиру.

Текущий розыгрыш Кубка Африки начался для сборной Буркина-Фасо с поражения от Камеруна 1:2. После «Жеребцы» взяли верх над Кабо-Верде и поделили очки с Эфиопией. Четырех баллов команде Каму Мало оказалось достаточно для выхода в плей-офф со второго места.

В 1/8 финала «Жеребцы» прошли Габон в серии пенальти, а в 1/4 переиграли Тунис в основное время с минимальным счетом.

Сенегал на групповом этапе переиграл Зимбабве 1:0, а после дважды сыграл вничью с командами Гвинеи и Малави с одинаковым счетом 0:0. В 1/8 финала «Львы Теранги» взяли верх над Кабо-Верде (2:0), а в 1/4 — над Экваториальной Гвинеей (3:1).

Теперь Буркина-Фасо и Сенегал сразятся за первую путевку в финал Кубка Африки-2021 — кому она достанется?

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Сенегал достойно смотрится в обороне — команда Сиссе пропустила всего один мяч на турнире.

Сборная Буркина-Фасо забила в каждом из пяти матчей нынешнего розыгрыша Кубка Африки. Если взять все турниры, то «Жеребцы» отличились в 12 из 13 последних встреч. Такая внушительная статистика говорит в пользу ставки на гол в исполнении коллектива Мало — коэффициент 2.00.

Команда Сиссе забила всего один мяч на групповом этапе, но в плей-офф действует гораздо эффективнее впереди — пять голов в двух встречах. Это намекает на проблемы для обороны «Жеребцов».

Больше одного гола сборная Буркина-Фасо пропустила всего раз — от Камеруна на групповом этапе. Впрочем, это был самый грозный соперник «Жеребцов» на этом турнире. Можно предположить, что Сенегал повторит подвиг хозяев текущего Кубка Африки и тоже отличится минимум дважды. Поэтому предлагаем поставить на ИТБ2(1.5) за 2.28.

Эдуар Менди. Фото AFP
Эдуар Менди.
Фото AFP

Отметим, что лидер Сенегала Садио Мане успел записать на свой счет два гола и одну результативную передачу на этом турнире. Резюмируя все вышесказанное, можно предположить, что Менди пропустит во второй раз на этом Кубке Африки, а Мане поможет атаке «Львов Теранги» забить больше соперника.

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Прогноз и ставка на матч Буркина-Фасо — Сенегал: ставка на матч

После группового этапа Сенегал стал действовать более агрессивно и эффективно впереди. За два матча плей-офф команда Сиссе забила пять мячей.

В среднем после группового этапа Мане и Ко забивают 2,5 гола за игру. Сборная Буркина-Фасо пропустила 2 от своего сильнейшего соперника на турнире — Камеруна. Последняя встреча между «Жеребцами» и «Львами Теранги» завершилась со счетом 2:2.

Предлагаем поставить на ИТБ2 (1.5) с коэффициентом 2.28.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал Сенегала больше (1.5) за 2.28.

Садио Мане
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Прогнозы на спорт
Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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