Буркина-Фасо — Сенегал: Менди пропустит, но Мане выведет в финал Кубка Африки
2 февраля 2022 года в полуфинале Кубка Африки сойдутся сборные Сенегала и Буркина-Фасо. Матч пройдет на стадионе «Дуала» в одноименном городе. Начало — в 22.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Буркина-Фасо — Сенегал 2 февраля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Алиу Сиссе фаворитом встречи. Поставить на победу Сенегала можно за 1.75 — это примерно 54% вероятности. Успех Буркина-Фасо оценивается котировкой 5.60 (17%), а ничья доступна за 3.30 (29%).
Выход Буркина-Фасо в финал оценивается коэффициентом 3.30. Проход Сенегала доступен за 1.34.
Ф1(0) идет за 4.00, а Ф2(0) — за 1.25.
Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.90, а ТМ 2.5 — за 1.42.
Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.70. Противоположный исход доступен за 1.43.
Буркина-Фасо — Сенегал: прогноз и анализ матча Кубка Африки 2 февраля 2022 года
Для Буркина-Фасо это 12-й Кубок Африки в истории. Главное достижение «Жеребцов» — серебряные медали в 2013 году. Тогда они с минимальным счетом проиграли Нигерии в финале турнира.
Сенегал в 16-й раз вышел в финальную часть Кубка Африки. Никогда прежде «Львы Теранги» не побеждали на турнире, но дважды были вторыми — в 2002 и 2019 годах.
В 2002 году сенегальцы уступили в финале Камеруну, а в 2019-м — Алжиру.
Текущий розыгрыш Кубка Африки начался для сборной Буркина-Фасо с поражения от Камеруна 1:2. После «Жеребцы» взяли верх над Кабо-Верде и поделили очки с Эфиопией. Четырех баллов команде Каму Мало оказалось достаточно для выхода в плей-офф со второго места.
В 1/8 финала «Жеребцы» прошли Габон в серии пенальти, а в 1/4 переиграли Тунис в основное время с минимальным счетом.
Сенегал на групповом этапе переиграл Зимбабве 1:0, а после дважды сыграл вничью с командами Гвинеи и Малави с одинаковым счетом 0:0. В 1/8 финала «Львы Теранги» взяли верх над Кабо-Верде (2:0), а в 1/4 — над Экваториальной Гвинеей (3:1).
Теперь Буркина-Фасо и Сенегал сразятся за первую путевку в финал Кубка Африки-2021 — кому она достанется?
Сенегал достойно смотрится в обороне — команда Сиссе пропустила всего один мяч на турнире.
Сборная Буркина-Фасо забила в каждом из пяти матчей нынешнего розыгрыша Кубка Африки. Если взять все турниры, то «Жеребцы» отличились в 12 из 13 последних встреч. Такая внушительная статистика говорит в пользу ставки на гол в исполнении коллектива Мало — коэффициент 2.00.
Команда Сиссе забила всего один мяч на групповом этапе, но в плей-офф действует гораздо эффективнее впереди — пять голов в двух встречах. Это намекает на проблемы для обороны «Жеребцов».
Больше одного гола сборная Буркина-Фасо пропустила всего раз — от Камеруна на групповом этапе. Впрочем, это был самый грозный соперник «Жеребцов» на этом турнире. Можно предположить, что Сенегал повторит подвиг хозяев текущего Кубка Африки и тоже отличится минимум дважды. Поэтому предлагаем поставить на ИТБ2(1.5) за 2.28.
Отметим, что лидер Сенегала Садио Мане успел записать на свой счет два гола и одну результативную передачу на этом турнире. Резюмируя все вышесказанное, можно предположить, что Менди пропустит во второй раз на этом Кубке Африки, а Мане поможет атаке «Львов Теранги» забить больше соперника.
Прогноз и ставка на матч Буркина-Фасо — Сенегал: ставка на матч
После группового этапа Сенегал стал действовать более агрессивно и эффективно впереди. За два матча плей-офф команда Сиссе забила пять мячей.
В среднем после группового этапа Мане и Ко забивают 2,5 гола за игру. Сборная Буркина-Фасо пропустила 2 от своего сильнейшего соперника на турнире — Камеруна. Последняя встреча между «Жеребцами» и «Львами Теранги» завершилась со счетом 2:2.
Предлагаем поставить на ИТБ2 (1.5) с коэффициентом 2.28.
Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал Сенегала больше (1.5) за 2.28.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7