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Сегодня, 11:15

«Суонси Сити» — «Лутон Таун»: прогноз на матч чемпионшипа 1 февраля 2022 года

Прогноз на матч чемпионшипа «Суонси Сити» — «Лутон Таун»
Егор Сергеев
Футболисты «Суонси Сити».
Фото Instagram

1 февраля 2022 года в перенесенном матче 25-го тура чемпионшипа Англии «Лутон Таун» отправится в гости к «Суонси Сити». Матч между ними пройдет на стадионе «Суонси Стэдиум», начало — в 22.45.

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Суонси» можно за 2.40 — это порядка 39% вероятности. Успех «Лутон Таун» оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья доступна за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.66, а Ф2(0) — за 2.22.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.26, а ТМ 2.5 — за 1.64.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.98. Обратный исход доступен за 1.77.

Шансы «Суонси» отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 2.45.

Ждете, что «Лутон» забьет минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00.

Уверены, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 8.40.

Англия. Чемпионшип. 25-й тур
01 февр, 22:45. Liberty Stadium (Суонси)
Суонси
Лутон Таун

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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