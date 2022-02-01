1 февраля 2022 года в перенесенном матче 25-го тура чемпионшипа Англии «Лутон Таун» отправится в гости к «Суонси Сити». Матч между ними пройдет на стадионе «Суонси Стэдиум», начало — в 22.45.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Суонси» можно за 2.40 — это порядка 39% вероятности. Успех «Лутон Таун» оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья доступна за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.66, а Ф2(0) — за 2.22.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.26, а ТМ 2.5 — за 1.64.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.98. Обратный исход доступен за 1.77.

Шансы «Суонси» отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 2.45.

Ждете, что «Лутон» забьет минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00.

Уверены, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 8.40.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.