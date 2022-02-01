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Сегодня, 15:15

Аргентина — Колумбия: коэффициенты и ставки на матч отбора ЧМ-2022 2 февраля

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 по футболу Аргентина — Колумбия
Матвей Леонов
Радамель Фалькао.
Фото Instagram

2 февраля в южноамериканском отборе Аргентина сыграет с Колумбией. Встреча пройдет в Кордобе на стадионе «Марио Кемпес» и начнется в 02.30. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аргентинцы идут на втором месте в отборочной группе, набрав 32 очка за 14 предыдущих встреч. Колумбия перед этой встречей расположилась на шестой позиции, отстав от зоны плей-офф на два очка. Пятым идет Уругвай.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Аргентина. На успех команды можно поставить с котировкой 1.95 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Колумбии есть в линии за 4.70 (23%).

Ф1(-1) идет за 2.75, а Ф2(+1) — за 1.45.

При ставке в 1000 рублей на победу Колумбии потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ставку «Колумбия не проиграет» можно взять за 1.91.

Тотал голов больше 2.5 в этой игре можно взять за 2.5. Обратный результат есть в линии за 1.56.

· ТМ 0.5 — 7.70

· Обе забьют: нет — 1.62

· Точный счет: 1:5 — 200

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
02 февр, 02:30. Olimpico de Cordoba (Mario Alberto Kempes) (Кордоба)
Аргентина
Колумбия

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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