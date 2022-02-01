2 февраля в южноамериканском отборе Аргентина сыграет с Колумбией. Встреча пройдет в Кордобе на стадионе «Марио Кемпес» и начнется в 02.30. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аргентинцы идут на втором месте в отборочной группе, набрав 32 очка за 14 предыдущих встреч. Колумбия перед этой встречей расположилась на шестой позиции, отстав от зоны плей-офф на два очка. Пятым идет Уругвай.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Аргентина. На успех команды можно поставить с котировкой 1.95 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Колумбии есть в линии за 4.70 (23%).

Ф1(-1) идет за 2.75, а Ф2(+1) — за 1.45.

При ставке в 1000 рублей на победу Колумбии потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ставку «Колумбия не проиграет» можно взять за 1.91.

Тотал голов больше 2.5 в этой игре можно взять за 2.5. Обратный результат есть в линии за 1.56.

· ТМ 0.5 — 7.70

· Обе забьют: нет — 1.62

· Точный счет: 1:5 — 200