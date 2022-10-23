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«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 23 октября 2022 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Наполи» 23 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

23 октября в 11-м туре чемпионата Италии «Рома» Жозе Моуринью схлестнется с «Наполи» Лучано Спаллетти. Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире с 21.40 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главный арбитр встречи — Массимилиано Иррати.

Италия. Серия А. 11-й тур
23 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Наполи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что неаполитанцы превзойдут римлян. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.50, это порядка 40% вероятности исхода. Три очка для «Ромы» доступны за 3.00 (33%), ничья — за 3.40 (27%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выигрыш составит 2500 рублей, чистая прибыль — 1500 рублей.

Вариант «Рома» не проиграет» оценен котировкой 1.57.

«Наполи» оформил «верх» по голам в семи последних матчах во всех турнирах. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.86, на ТМ 2.5 — за 2.00.

Приятный коэффициент 1.71 на обмен голами, «обе забьют — нет» идет за 2.14.

Гол Хвичи Кварацхелии предложено оформить за 3.50, на второй в итальянской карьере дубль — 16.0.

Фаворитизм «Наполи» подтверждается тремя наиболее вероятными результатами:

  • ничья 1:1 идет за 6.50;

  • победа гостей 1:0 — за 8.40;

  • 2:1 — за 8.90.

 
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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Наполи»

Команда Спаллетти идет на серии из десяти побед и выглядит лучше любого клуба чемпионата Италии на старте сезона. В шикарной форме Хвича Кварацхелия, который набирает очки почти в каждой игре. Дважды после травмы отличился Виктор Осимхен.

«Рома» далеко не такая стабильная, часто чередует победы с неудачами. К тому же недавно из-за повреждения вылетел лидер Пауло Дибала. Поэтому в данном случае читается успех гостей.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.74.

 
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ФК Наполи
ФК Рома
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
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ЦСКА

 10
П
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Спартак

 6
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Зенит

 5
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 5
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Локомотив

 13 1 3
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 6 1 2
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 14 1 2
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