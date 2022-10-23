«Урал» — «Крылья Советов»: Осинькин и Гончаренко не зря прокачали атаку команд
24 октября в матче 14-го тура РПЛ встретятся две команды из нижней половины турнирной таблицы — «Урал» и «Крылья Советов». Игра пройдет на «Екатеринбург Арене», стартовый свисток Кирилла Левникова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» 24 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу: поставить на успех хозяев можно с коэффициентом 2.65, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%). Ничья идет за 3.60 (27%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.20;
• победа «Урала» 1:0 — за 8.10;
• успех «Крыльев» 1:0 — тоже за 8.10.
Самарцы и екатеринбуржцы — 13-я и 14-я команды РПЛ по результативности соответственно. «Крылья» за 13 туров выжали 14 забитых мячей, «Урал» — 13. Считаете, что в очной встрече команды зажгут? Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.
Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.80, «обе забьют — нет» идет за 2.00. В одной из игр прошлого сезона «Крылья Советов» и «Урал» выковали ничью 1:1.
«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 октября 2022 года
Екатеринбуржцы ужасно начали сезон: за первые восемь туров лишь однажды сыграли вничью и проиграли во всех остальных матчах. Но в последнее время команда Виктора Гончаренко выглядит очень хорошо. «Урал» победил в пяти играх подряд во всех турнирах, в том числе разобрался с крепкими «Ростовом» (2:1) и «Сочи» (3:2).
Екатеринбуржцы неплохо выглядят в атаке, хотя в тех восьми стартовых турах РПЛ вымучили лишь два мяча. После 13 сыгранных матчей в РПЛ у «Урала» уже 13 голов. В последних четырех играх во всех турнирах коллектив Гончаренко забивал минимум два мяча. Мощную форму набрал нападающий Алексей Каштанов: форвард в этом сезоне настрелял уже 4+5 по системе «гол+пас».
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.45, ИТМ1 (1.5) — за 1.55.
«Крылья» после топового прошлого сезона, в котором заняли восьмое место сразу после выхода из ФНЛ, выступают хуже. Команда Игоря Осинькина идет лишь на десятой строчке с отрывом от 14-го места всего в два очка. При этом по статистике xPTS самарцы могли быть намного выше: собрали 21.15 балла по этой метрике — это четвертый результат в РПЛ. При этом на деле получилось лишь 14 баллов.
В прошлом сезоне команда впечатляла атакой: забила 39 голов и очаровала красивым комбинационными стилем. Сейчас «Крылья Советов» с трудом выдавливают забитые голы: меньше них в РПЛ отличились лишь три коллектива. Несмотря на общее низкое количество результативных атак, самарцы в целом отличаются стабильностью — из последних семи встреч не забили лишь в одной.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Крылья Советов» 24 октября 2022 года
Команды часто забивают в последнее время: екатеринбуржцы отличались минимум дважды в последних четырех играх во всех турнирах, всего же результативная серия «Урала» длится 10 матчей. «Крылья» забили в шести из последних семи встреч во всех турнирах. При этом соперники немало пропускают: оппоненты в среднем по сезону получают в свои ворота больше гола за матч. Что касается РПЛ, то здесь самарцы получают в среднем 1.5 мяча за игру, екатеринбуржцы — 1.8.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2