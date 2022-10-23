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«Спартак» — «Химки»: где смотреть матч РПЛ 23 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Global Look Press

23 октября «Спартак» в 14-м туре чемпионата России сыграет с «Химками». Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых — «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток в 16.30 по московскому времени даст арбитр Артем Любимов. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Химки

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых можно поставить с небольшим коэффициентом 1.35, вероятность исхода — примерно 74%. Успех «Химок» доступен за 8.70 (10%), ничья — за 5.90 (16%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 8700 рублей, чистая прибыль составит 7700 рублей.

Последний матч между командами завершился в пользу «Химок». На то, что подмосковный клуб снова не проиграет, котировка — 3.40.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество голов:

  • тотал больше 2.5 идет за 1.39, ТМ 2.5 — за 3.00;

  • ТБ 3.5 — за 2.03, ТМ 3.5 — за 1.84.

Эксперты считают, что красно-белым по силам отправить в сетку соперника три и более мяча, коэффициент на это — 2.04.

Поставить на обмен голами можно за 1.62, на обратный исход — за 2.30.

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Александр Соболев забил в семи матчах подряд (восемь мячей). На точный удар лидера атаки «Спартака» коэффициент — 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу хозяев за 8.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
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«Спартак» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 23 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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