23 октября «Спартак» в 14-м туре чемпионата России сыграет с «Химками». Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых — «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток в 16.30 по московскому времени даст арбитр Артем Любимов. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых можно поставить с небольшим коэффициентом 1.35, вероятность исхода — примерно 74%. Успех «Химок» доступен за 8.70 (10%), ничья — за 5.90 (16%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 8700 рублей, чистая прибыль составит 7700 рублей.

Последний матч между командами завершился в пользу «Химок». На то, что подмосковный клуб снова не проиграет, котировка — 3.40.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество голов:

тотал больше 2.5 идет за 1.39, ТМ 2.5 — за 3.00;

ТБ 3.5 — за 2.03, ТМ 3.5 — за 1.84.

Эксперты считают, что красно-белым по силам отправить в сетку соперника три и более мяча, коэффициент на это — 2.04.

Поставить на обмен голами можно за 1.62, на обратный исход — за 2.30.

Александр Соболев забил в семи матчах подряд (восемь мячей). На точный удар лидера атаки «Спартака» коэффициент — 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу хозяев за 8.30.