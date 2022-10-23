У южан пять поражений в семи последних матчах.

Лидирующий в чемпионате России «Зенит» в 14-м туре сыграет с вице-чемпионом прошлого сезона — «Сочи». Игра состоится 24 октября в 20.00 по московскому времени на «Газпром Арене», обслужит ее арбитр из Калуги Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию матча покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи» 24 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не сомневаются в победе «Зенита» — взять ее можно за 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья оценена приличными 6.10 (16%), успех «Сочи» — 8.60 (10%).

В прошлом сезоне южане ни разу не проиграли сине-бело-голубым — сыграли 0:0 и победили 2:1. На то, что и предстоящий матч завершится для сочинцев позитивно (Х2), можно поставить за 3.50.

Четыре из пяти последних матчей с участием «Зенита» завершились «верхом» по голам, у «Сочи» такая же статистика. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент — 1.42, ТМ 2.5 идет за 2.85.

За всю историю противостояния соперники четырежды обменялись голами и дважды этого не сделали. Вариант «обе забьют» оценен в 1.76, «обе забьют — нет» — в 2.06.

Победу «Зенита» в обоих таймах можно взять за 2.55, «Сочи» — за 57.0.

Волевой успех одной из команд оценен котировкой 5.20.

Наиболее вероятный результат — сухая победа хозяев со счетом 2:0 за 7.50.

«Зенит» — «Сочи»: прогноз и анализ матча 14-го тура РПЛ 24 октября 2022 года

Кажется, легендарный защитник «Динамо», а по совместительству главный тренер «Сочи» Александр Точилин потерял контроль над ситуацией в клубе. В начале сезона проблемы тоже были — южане набирали очки против аутсайдеров и середняков, но выглядели неконкурентоспособными против лидеров. Сейчас же даже матчи с «Оренбургом» и «Уралом» вызывают большие проблемы.

С 31 августа «Сочи» провел 10 матчей во всех турнирах и проиграл семь из них. Пугает то, какими получились эти проигрыши: «Уралу» суммарно 2:5, 1:3 — «Торпедо», 1:4 — «Оренбургу». Удивительно, что между этими неудачами уместились две победы во встречах против довольно крепких команд — «Динамо» (2:1) и «Локомотива» (аж 4:0). Обе они были достигнуты в РПЛ, где южане по-прежнему держатся в группе лидеров — отстают от занимающего вторую строчку «Спартака» всего на шесть баллов (20 против 26). В Кубке же коллектив Точилина практически обречен — ноль очков и последнее место за два тура до завершения этапа.

В топ-8 у «Сочи» худший показатель пропущенных мячей — 22 (то есть 1.69 за 90 минут). На то, что от «Зенита» гости пропустят минимум дважды, коэффициент — 1.30, трижды — 1.97.

Сине-бело-голубые легко могут забить столько, сколько нужно. Сейчас на их счету уже 36 голов (2.76 за матч), а пропущено всего пять — никто не забил в ворота чемпиона больше одного мяча за игру. Вряд ли «Сочи», который даже «Уралу» с огромным трудом запихнул двушку, огорошит лучшую команду сезона парой точных ударов. ИТМ2 (1.5) идет за 1.26, отсутствие голов у гостей оценено в 2.27.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Сочи»

«Зенит» на домашнем стадионе и при своих фанатах всегда играет значительно вдохновеннее, чем на выезде, — в этом сезоне сине-бело-голубые выиграли на «Газпром Арене» девять матчей из девяти, и только два с разницей в один мяч. Один из них — у «Крыльев Советов» в Кубке (2:1) на этой неделе. Хедлайнером той встречи стал Иван Сергеев, который наверняка продолжит голевую серию в выходные.

У «Сочи» же в гостях пять поражений подряд, семь в восьми матчах, а последняя победа случилась в первом туре с «Торпедо». Все говорит об уверенном выигрыше лидера.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.