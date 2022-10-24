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«Зенит» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 24 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Сочи» 24 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Родригао.
Фото Global Look Press

24 октября лидер чемпионата России «Зенит» сыграет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге с «Сочи». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Евгений Кукуляк из Калуги.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду из Санкт-Петербурга серьезным фаворитом встречи. На победу «Зенита» коэффициент 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья за 6.10 (16%), а успех «Сочи» на третьем — 8.60 (10%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 8600 рублей.

«Зенит» выиграл все матчи в этом сезоне на своем поле. Получится ли у «Сочи» прервать позитивную серию соперника? На Х2 коэффициент — 3.50.

А можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.08.

Сине-бело-голубые очень сильно выступают на «Газпром Арене», разница мячей в победных матчах — 29-3. ИТБ1 (1.5) доступен за смешные 1.30, ИТБ1 (2.5) — за 1.97.

Общий тотал больше 2.5 идет за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85. Можете взять вариант острее: ТБ 3.5 — за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.79.

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Интересное предложение — поставить на сумму минут, на которых будут забиты голы. Тотал больше 1.62 минут доступен за 1.87, обратный исход идет с таким же коэффициентом.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • победа хозяев 2:0 оценена в 7.50;

  • 2:1 — в 8.50;

  • 3:0 — в 8.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
0
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«Зенит» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 24 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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