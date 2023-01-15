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«Реал» — «Барселона»: где смотреть финал Суперкубка Испании 15 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Гави.
Фото Global Look Press

15 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют титаны ла лиги — «Реал» и «Барселона». Игра пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. Финал
15 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» небольшим фаворитом встречи. На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Успех «Реала» предложен за чуть большие 2.75 (35%), ничья — за 3.80 (25%).

Команды встречались в этом сезоне в чемпионате и сыграли со счетом 3:1 в пользу «бланкос». На то, что они не проиграют по итогам 90 минут, котировка — 1.57.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество голов:

  • тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23;

  • ТБ 3.5 — за 2.70, ТМ 3.5 — за 1.47.

Эксперты считают, что команды обменяются точными ударами: вариант «обе забьют» доступен за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.36.

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Три наиболее вероятных точных счета:

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • 2:1 в пользу «Барселоны» — за 9.00;

  • 2:1, но на «Реал», — за 9.50.

Чемпионство мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценено в 2.02, каталонцев — в 1.85.

Футбол
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ФК Барселона
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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