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«Рома» — «Дженоа»: прогноз на матч Кубка Италии 12 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Рома» — «Дженоа» 12 января 2023 года
Евгений Коростелев
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12 января «Рома» и «Дженоа» сойдутся в 1/8 Кубка Италии. Встреча пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/8 финала
12 янв, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
Дженоа

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Жозе Моуринью. На победу «Ромы» в основное время можно поставить за 1.60, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.90 (26%), успех «Дженоа» — в 6.50 (12%).

На то, что генуэзцы не уступят по итогам 90 минут, котировка — 2.43.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.73.

Обмен голами доступен за 2.18, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.68.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • победа «Ромы» 1:0 оценена в 5.40;

  • 2:0 — за 6.40;

  • ничья 1:1 — за 7.00.

Выход римлян в следующий раунд с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно взять за 1.29, генуэзцев — за 3.80.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Дженоа»

«Дженоа» — один из лидеров серии B: выбил девять побед в 19 матчах. Треть из них достигнуты в последних четырех встречах, так что можно сказать о хорошей форме генуэзцев. У «Ромы», в отличие от соперника, только одна победа в пяти играх. Причем последнюю римляне свели вничью с «Миланом», уступая 0:2 до 87-й минуты.

Конечно, для команды Моуринью важен Кубок Италии, но им также необходимо поберечь силы для чемпионата — там «волчицы» идут только седьмыми. Вероятно, аутсайдер сдержит противника.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.43.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Дженоа
ФК Рома
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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