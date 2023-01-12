«Рома» — «Дженоа»: прогноз на матч Кубка Италии 12 января 2023 года
12 января «Рома» и «Дженоа» сойдутся в 1/8 Кубка Италии. Встреча пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Жозе Моуринью. На победу «Ромы» в основное время можно поставить за 1.60, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.90 (26%), успех «Дженоа» — в 6.50 (12%).
На то, что генуэзцы не уступят по итогам 90 минут, котировка — 2.43.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.73.
Обмен голами доступен за 2.18, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.68.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Выход римлян в следующий раунд с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно взять за 1.29, генуэзцев — за 3.80.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Дженоа»
«Дженоа» — один из лидеров серии B: выбил девять побед в 19 матчах. Треть из них достигнуты в последних четырех встречах, так что можно сказать о хорошей форме генуэзцев. У «Ромы», в отличие от соперника, только одна победа в пяти играх. Причем последнюю римляне свели вничью с «Миланом», уступая 0:2 до 87-й минуты.
Конечно, для команды Моуринью важен Кубок Италии, но им также необходимо поберечь силы для чемпионата — там «волчицы» идут только седьмыми. Вероятно, аутсайдер сдержит противника.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.43.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2