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«Бетис» — «Барселона»: где смотреть матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона» 12 января 2023 года
Артем Белинин
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Педри.
Фото Global Look Press

12 января в полуфинале Суперкубка Испании сыграют «Бетис» и «Барселона». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на Международном стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Бетис
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в каталонцев. Поставить на них можно за 1.50, это примерно 65% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.80 (20%), успех «Бетиса» — за 6.60 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Бетис» не проиграет, оформите ставку за 2700 рублей.

В этом матче можно поставить на проход в финал «Барселоны» (1.27) или «Бетиса» (4.10).

Аналитики ожидают обмена голами, вариант «обе забьют» идет за 1.78.

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Улучшить котировку на победу «Барсы» или добавить шансов зелено-белым можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.15, Ф2(-1) — за 1.75.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.64.

«Бетис» забивал «Барселоне» в семи из десяти прошедших личных встреч. Гол зелено-белых можно взять за 1.58.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:0 в пользу «Барсы» — за 7.30;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 7.90.

Футбол
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ФК Барселона
ФК Бетис
0
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«Барыс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 12 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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