«Бетис» — «Барселона»: где смотреть матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года онлайн в прямом эфире
12 января в полуфинале Суперкубка Испании сыграют «Бетис» и «Барселона». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на Международном стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде, в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в каталонцев. Поставить на них можно за 1.50, это примерно 65% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.80 (20%), успех «Бетиса» — за 6.60 (15%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.
Если считаете, что «Бетис» не проиграет, оформите ставку за 2700 рублей.
В этом матче можно поставить на проход в финал «Барселоны» (1.27) или «Бетиса» (4.10).
Аналитики ожидают обмена голами, вариант «обе забьют» идет за 1.78.
Улучшить котировку на победу «Барсы» или добавить шансов зелено-белым можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.15, Ф2(-1) — за 1.75.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.64.
«Бетис» забивал «Барселоне» в семи из десяти прошедших личных встреч. Гол зелено-белых можно взять за 1.58.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 2:0 в пользу «Барсы» — за 7.30;
• 1:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 7.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2