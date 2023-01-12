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«Барыс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 12 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — ЦСКА 12 января 2023 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

12 января в регулярном чемпионате КХЛ московский ЦСКА сыграет с «Барысом». Встреча состоится в Казахстане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime с 16.25 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом матча ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.08, что равно приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 4.00 (23%), успех «Барыса» — за 3.40 (29%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4000 рублей, то есть чистая прибыль составит 3000 рублей.

Вариант «Барыс» не уступит в основное время" доступен за 1.75.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.43, гостей — за 1.59.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.85, ТМ 4.5 — за 2.00.

Считаете, что обе команды отличатся минимум по два раза? Такое условие оценено котировкой 2.06.

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Шикарный коэффициент на то, что ЦСКА победит и не пропустит, — 7.00. На «Барыс» котировка еще мощнее — 11.0.

Если во всех периодах будет заброшено по две и более шайбы, это увеличит ставку в 7.5 раза.

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
0
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«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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