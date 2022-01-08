8 января в 20-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Валенсией». Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 1.37 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.20 (19%), а победа «Валенсии» есть в линии за 8.00 (11%).

Ф1(-1) идет за 1.54, а Ф2(+1) — за 2.47.

При ставке в 1000 рублей на победу «Валенсии» потенциальная выплата составит 8000 рублей.

Ставку «Валенсия» не проиграет" можно взять за 3.30.

Шансы «Реала» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.34.

Уверены, что «Валенсия» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 13.5.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Реала». На него можно поставить за 7.00.

· ТМ 1.5 — 5.20

· Обе забьют: нет — 1.98

· Точный счет: 0:4 — 200