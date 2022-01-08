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«Реал» — «Валенсия»: прогноз и ставки на матч примеры 8 января 2022 года

11:15
Карим Бензема. Фото Reuters
Карим Бензема. Фото Reuters
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8 января в 20-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Валенсией». Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 1.37 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.20 (19%), а победа «Валенсии» есть в линии за 8.00 (11%).

Ф1(-1) идет за 1.54, а Ф2(+1) — за 2.47.

При ставке в 1000 рублей на победу «Валенсии» потенциальная выплата составит 8000 рублей.

Ставку «Валенсия» не проиграет" можно взять за 3.30.

Шансы «Реала» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.34.

Уверены, что «Валенсия» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 13.5.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Реала». На него можно поставить за 7.00.

· ТМ 1.5 — 5.20

· Обе забьют: нет — 1.98

· Точный счет: 0:4 — 200

Испания. Лига 1. 20-й тур
08 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Валенсия

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Егор Сергеев все материалы автора
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