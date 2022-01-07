7 января 2022 года в 18-м туре чемпионата Германии «Бавария» примет менхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», начало в 22.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.25.

Аналитический отдел легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на успех «Баварии» можно за 1.27 — это около 76% вероятности. Шансы «Боруссии» победить в этом матче оцениваются коэффициентом 10.0 (10%), а ничья — 6.70 (14%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Боруссии» Менхенгладбах можно выиграть 10 000 рублей в случае успеха гостей.

Ф1(-2) идет за 2.05, а Ф2(+2) — за 1.82.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 1.67, а ТМ 3.5 — за 2.20.

Шансы «Баварии» отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 1.67.

Уверены, что «Боруссия» Менхенгладбах сумеет забить два мяча или более? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 3.10.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:1 — коэффициент 9.30;

· 3:1 — 9.40;

· 2:0 — 9.80.