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Сегодня, 17:15

«Реал» — «Валенсия»: где смотреть матч Суперкубка Испании 11 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Испании «Реал» — «Валенсия» 11 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Тони Кроос и Давид Алаба.
Фото Global Look Press

11 января в городе Эр-Рияд состоится первый полуфинал Суперкубка Испании, в котором «Реал» встретится с «Валенсией». Встреча пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит игру испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес. Прямая трансляция с 21.55 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч! Футбол 2».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Валенсия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом. На победу мадридского суперклуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Валенсии» — за 5.80 (15%).

На то, что «бланкос» расправятся с соперником с учетом основного времени и серии пенальти, котировка — 1.29. Такое же условие у «летучих мышей» идет за 3.80.

Эксперты полагают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.

Соперники обменялись голами в трех очных играх из последних пяти. На обоюдное взятие ворот коэффициент — 1.76, на противоположный результат — 2.06.

Забьет ли «Реал» два гола подряд? Да — 1.80, нет — 2.00.

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На то, что соперники не выявят победителя в основное время и уйдут в серию пенальти, котировка — 10.0. Победа каждой команды по 11-метровым оценена в 20.0.

А наиболее вероятный точный счет по итогам 90 минут — 2:0 в пользу «Реала» за 7.60.

Футбол
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ФК Валенсия
ФК Реал
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«Реал» — «Валенсия»: прогноз на матч Суперкубка Испании 11 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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