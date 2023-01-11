11 января в городе Эр-Рияд состоится первый полуфинал Суперкубка Испании, в котором «Реал» встретится с «Валенсией». Встреча пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит игру испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес. Прямая трансляция с 21.55 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом. На победу мадридского суперклуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Валенсии» — за 5.80 (15%).

На то, что «бланкос» расправятся с соперником с учетом основного времени и серии пенальти, котировка — 1.29. Такое же условие у «летучих мышей» идет за 3.80.

Эксперты полагают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.

Соперники обменялись голами в трех очных играх из последних пяти. На обоюдное взятие ворот коэффициент — 1.76, на противоположный результат — 2.06.

Забьет ли «Реал» два гола подряд? Да — 1.80, нет — 2.00.

На то, что соперники не выявят победителя в основное время и уйдут в серию пенальти, котировка — 10.0. Победа каждой команды по 11-метровым оценена в 20.0.

А наиболее вероятный точный счет по итогам 90 минут — 2:0 в пользу «Реала» за 7.60.