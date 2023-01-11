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«Милан» — «Торино»: где смотреть матч Кубка Италии 11 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Милан» — «Торино» 11 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

11 января в Кубке Италии сыграют «Милан» и «Торино». Встреча команд Ибрагимовича и Миранчука состоится в столице Италии на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Антонио Рапуано.

Италия. Кубок. 1/8 финала
11 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Торино

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. На победу «россонери» в основное время можно поставить за 1.78, это примерно 56% вероятности исхода. На успех «Торино» котировка — 5.00 (18%), на ничью — 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на туринский клуб в случае его триумфа принесет 5000 рублей, а чистая прибыль составит 4000 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за 2.10. Также можете подстраховать их с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.36.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.10, ТМ 2.5 — в 1.79.

Эксперты предполагают, что команды не обменяются голами: «обе забьют» можно оформить за 2.03, «обе забьют — нет» — за 1.79.

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Верите, что Миранчук снова отличится в матче против «Милана»? Забитый Алексеем мяч идет за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет основного времени — 1:0 в пользу «россонери» за 5.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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