Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

5 марта, 10:15

«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта 2024 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» 5 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Getty Images

5 марта в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи 1/8 финала турнира. В одном из них «Реал Сосьедад» сойдется с «ПСЖ». Баскам предстоит отыграть отставание в два мяча после гостевого поражения со счетом 0:2. Новая встреча пройдет на «Реале Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1», онлайн-платформе «Кинопоиск» и «НТВ+». Старт трансляции намечен на 22.45 мск. Главный арбитр — англичанин Майкл Оливер.

Лига чемпионов. 1/8 финала
05 мар, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:2
ПСЖ

Аналитики букмекерских компаний считают «Реал Сосьедад» фаворитом встречи. На победу команды Арсена Захаряна, который не попал в заявку на эту игру, можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.60 (25%), успех «ПСЖ» — за 3.00 (33%).

Условие, при котором парижане не уступят по итогам 90 минут, предложено взять за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. Обмен голами оценен в 1.72, противоположный результат — в 2.15.

Если одна из команд попадет в штангу или перекладину, сыграет пари за 2.40.

Считаете, что парижане нанесут больше ударов в створ? Такой вариант предложен за 2.50. На «Сосьедад» можно поставить за 1.75, на ничью — за 7.00.

Проход «ПСЖ» в следующий раунд ЛЧ оценен высокими 1.13, «Реала» — 6.20.

Харри Кейн. Кейн привез в Мюнхен проклятие «Тоттенхэма»? «Бавария» рискует впервые за 13 лет остаться без трофеев

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ»

«Реал Сосьедад» сейчас совсем не в форме — баски проиграли пять из шести последних матчей (в том числе вылетели по пенальти от «Мальорки» в полуфинале Кубка Испании). В последнем туре они ничего не смогли поделать с «Севильей» (2:3), а в первом матче ЛЧ уступили «ПСЖ» 0:2.

Теперь им придется много и яростно атаковать, а Мбаппе, Барколя и другая парижская молодежь только этого и ждет. Гости точно поймают противника на контратаках и лишь укрепят свое преимущество по итогам двух встреч.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (0) за 2.15.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» — «Лацио»: прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта 2024 года

«Бавария» — «Лацио»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости