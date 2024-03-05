«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта 2024 года
5 марта в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи 1/8 финала турнира. В одном из них «Реал Сосьедад» сойдется с «ПСЖ». Баскам предстоит отыграть отставание в два мяча после гостевого поражения со счетом 0:2. Новая встреча пройдет на «Реале Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1», онлайн-платформе «Кинопоиск» и «НТВ+». Старт трансляции намечен на 22.45 мск. Главный арбитр — англичанин Майкл Оливер.
Аналитики букмекерских компаний считают «Реал Сосьедад» фаворитом встречи. На победу команды Арсена Захаряна, который не попал в заявку на эту игру, можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.60 (25%), успех «ПСЖ» — за 3.00 (33%).
Условие, при котором парижане не уступят по итогам 90 минут, предложено взять за 1.57.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. Обмен голами оценен в 1.72, противоположный результат — в 2.15.
Если одна из команд попадет в штангу или перекладину, сыграет пари за 2.40.
Считаете, что парижане нанесут больше ударов в створ? Такой вариант предложен за 2.50. На «Сосьедад» можно поставить за 1.75, на ничью — за 7.00.
Проход «ПСЖ» в следующий раунд ЛЧ оценен высокими 1.13, «Реала» — 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ»
«Реал Сосьедад» сейчас совсем не в форме — баски проиграли пять из шести последних матчей (в том числе вылетели по пенальти от «Мальорки» в полуфинале Кубка Испании). В последнем туре они ничего не смогли поделать с «Севильей» (2:3), а в первом матче ЛЧ уступили «ПСЖ» 0:2.
Теперь им придется много и яростно атаковать, а Мбаппе, Барколя и другая парижская молодежь только этого и ждет. Гости точно поймают противника на контратаках и лишь укрепят свое преимущество по итогам двух встреч.
Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (0) за 2.15.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5