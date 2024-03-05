5 марта в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи 1/8 финала турнира. В одном из них «Реал Сосьедад» сойдется с «ПСЖ». Баскам предстоит отыграть отставание в два мяча после гостевого поражения со счетом 0:2. Новая встреча пройдет на «Реале Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1», онлайн-платформе «Кинопоиск» и «НТВ+». Старт трансляции намечен на 22.45 мск. Главный арбитр — англичанин Майкл Оливер.

Аналитики букмекерских компаний считают «Реал Сосьедад» фаворитом встречи. На победу команды Арсена Захаряна, который не попал в заявку на эту игру, можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.60 (25%), успех «ПСЖ» — за 3.00 (33%).

Условие, при котором парижане не уступят по итогам 90 минут, предложено взять за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. Обмен голами оценен в 1.72, противоположный результат — в 2.15.

Если одна из команд попадет в штангу или перекладину, сыграет пари за 2.40.

Считаете, что парижане нанесут больше ударов в створ? Такой вариант предложен за 2.50. На «Сосьедад» можно поставить за 1.75, на ничью — за 7.00.

Проход «ПСЖ» в следующий раунд ЛЧ оценен высокими 1.13, «Реала» — 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ»

«Реал Сосьедад» сейчас совсем не в форме — баски проиграли пять из шести последних матчей (в том числе вылетели по пенальти от «Мальорки» в полуфинале Кубка Испании). В последнем туре они ничего не смогли поделать с «Севильей» (2:3), а в первом матче ЛЧ уступили «ПСЖ» 0:2.

Теперь им придется много и яростно атаковать, а Мбаппе, Барколя и другая парижская молодежь только этого и ждет. Гости точно поймают противника на контратаках и лишь укрепят свое преимущество по итогам двух встреч.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (0) за 2.15.