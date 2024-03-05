5 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» приедет в гости к «Баварии». Поединок на «Альянц Арене» начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также на сайте matchtv.ru стартует в 22.55 мск. Первая встреча завершилась победой римлян (1:0).

Хозяева — максимальные фавориты поединка, считают аналитики. На успех «Баварии» представлен коэффициент 1.27, что соответствует 76% вероятности. Ничья в основное время оценена в 6.00 (16%), триумф «Лацио» — в 12.0 (8%).

На выход мюнхенцев в четвертьфинал предложена котировка 1.35, «орлов» — 3.20.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.

На обмен голами дан коэффициент 2.08, обратный рынок идет за 1.75.

Самый вероятный итог противостояния — 2:0 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лацио»

Мюнхенцы великолепны при родных фанатах и не уступили в 13 поединках подряд на «Альянц Арене». Парни Томаса Тухеля пропустили в семи из девяти матчей Лиги чемпионов, зато в шести домашних встречах турнира из восьми отличились минимум дважды. Это указывает на высокую вероятность обмена голами с «Лацио».

Но на победу римлянам рассчитывать не приходится: они выиграли всего в одном выезде ЛЧ из 11. Максимум, на что «орлы» могут рассчитывать, — мяч престижа.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.08.