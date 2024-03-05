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5 марта, 08:15

«Бавария» — «Лацио»: прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта 2024 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» 5 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Бавария» — «Лацио».
Фото Global Look Press

5 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» приедет в гости к «Баварии». Поединок на «Альянц Арене» начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также на сайте matchtv.ru стартует в 22.55 мск. Первая встреча завершилась победой римлян (1:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала
05 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Лацио

Хозяева — максимальные фавориты поединка, считают аналитики. На успех «Баварии» представлен коэффициент 1.27, что соответствует 76% вероятности. Ничья в основное время оценена в 6.00 (16%), триумф «Лацио» — в 12.0 (8%).

На выход мюнхенцев в четвертьфинал предложена котировка 1.35, «орлов» — 3.20.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.

На обмен голами дан коэффициент 2.08, обратный рынок идет за 1.75.

Самый вероятный итог противостояния — 2:0 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 6.50.

Такефуса Кубо и&nbsp;Лукас Бералдо (&laquo;Реал Сосьедад&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;). «Сосьедад» ни разу не проиграл дома в этой ЛЧ и верит в успех. Но пройти «ПСЖ» после 0:2 в Париже нереально
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лацио»

Мюнхенцы великолепны при родных фанатах и не уступили в 13 поединках подряд на «Альянц Арене». Парни Томаса Тухеля пропустили в семи из девяти матчей Лиги чемпионов, зато в шести домашних встречах турнира из восьми отличились минимум дважды. Это указывает на высокую вероятность обмена голами с «Лацио».

Но на победу римлянам рассчитывать не приходится: они выиграли всего в одном выезде ЛЧ из 11. Максимум, на что «орлы» могут рассчитывать, — мяч престижа.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.08.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лацио
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«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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