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5 марта, 12:15

«Бавария» — «Лацио»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» 5 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Харри Кейн и Луис Альберто («Лацио» — «Бавария»).
Фото Global Look Press

5 марта «Бавария» сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Поединок состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 22.55 мск. В Риме «орлы» победили (1:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала
05 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Лацио

Аналитики назвали явными фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.27, что соответствует 76% вероятности. Ничья после 90 минут игры идет за 6.00 (16%), успех римлян — за 12.0 (8%).

На то, что команда Маурицио Сарри не уступит снова (Х2), можно поставить за 3.85.

На итоговый выход в четвертьфинал мюнхенцев представлена котировка 1.35, «орлов» — 3.20.

Победа «Баварии» с форой (-1.5) доступна за 1.80.

Такефуса Кубо и&nbsp;Лукас Бералдо (&laquo;Реал Сосьедад&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;). «Сосьедад» ни разу не проиграл дома в этой ЛЧ и верит в успех. Но пройти «ПСЖ» после 0:2 в Париже нереально

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.40.

На обмен голами дан коэффициент 2.08, обратный рынок идет за 1.75.

Самый вероятный итог противостояния — 2:0 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 6.50.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лацио
0
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«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта 2024 года

«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
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Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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