5 марта «Бавария» сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Поединок состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 22.55 мск. В Риме «орлы» победили (1:0).

Аналитики назвали явными фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.27, что соответствует 76% вероятности. Ничья после 90 минут игры идет за 6.00 (16%), успех римлян — за 12.0 (8%).

На то, что команда Маурицио Сарри не уступит снова (Х2), можно поставить за 3.85.

На итоговый выход в четвертьфинал мюнхенцев представлена котировка 1.35, «орлов» — 3.20.

Победа «Баварии» с форой (-1.5) доступна за 1.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.40.

На обмен голами дан коэффициент 2.08, обратный рынок идет за 1.75.

Самый вероятный итог противостояния — 2:0 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 6.50.