24 мая «Реал» примет «Райо Вальекано» в 36-м туре ла лиги. Встреча состоится в 20.30 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу». Команды рассудит арбитр Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что сливочные не испытают проблем. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.69, вероятность такого исхода — примерно 52%. Раздел очков доступен за 4.18 (26%), успех гостей — за 4.88 (22%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4180 рублей, если соперники не определят победителя.

«Реал Мадрид» оказался сильнее в 10 очных встречах на «Бернабеу» подряд. Верите, что на этот раз «пчелы» не уступят? На ничью или триумф «Райо» можно сыграть за 2.24.

В последних пяти матчах бланкос оформили только 0.8 мяча в среднем за 90 минут, такая же картина и у их соперников. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

В трех предыдущих играх «Реала» отличилась лишь одна команда. Опция «обе забьют» оценена в 1.68, обратный рынок дан за 2.20.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 7.75.

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»

После триумфа «Барсы» в чемпионате Испании и собственного вылета из Лиги чемпионов у мадридцев минимальная мотивация на концовку сезона. Максимум, что они могут, — скинуть со второго места «Атлетико». Результаты команды скачут: в шести турах примеры по три успеха и поражения. Важный нюанс: все виктории — домашние. Несмотря на наличие или отсутствие турнирных задач, бланкос всегда заряжены на то, чтобы порадовать родную публику: за 21 матч чемпионата лишь одно поражение. Кроме того, парни Карло Анчелотти — самый забивной клуб лиги (70).

«Райо Вальекано», наоборот, ужасен в гостях: семь встреч без побед, из которых пять — поражения. Да и в целом дела у «пчел» идут неважно: в 15 турах всего три выигрыша. История с «Реалом» тоже невеселая, ведь сливочные оказались сильнее в семи поединках на «Бернабеу» подряд с общим счетом 31:6.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.69.

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