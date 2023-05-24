«Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч ла лиги 24 мая 2023 года
24 мая «Реал» примет «Райо Вальекано» в 36-м туре ла лиги. Встреча состоится в 20.30 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу». Команды рассудит арбитр Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что сливочные не испытают проблем. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.69, вероятность такого исхода — примерно 52%. Раздел очков доступен за 4.18 (26%), успех гостей — за 4.88 (22%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4180 рублей, если соперники не определят победителя.
«Реал Мадрид» оказался сильнее в 10 очных встречах на «Бернабеу» подряд. Верите, что на этот раз «пчелы» не уступят? На ничью или триумф «Райо» можно сыграть за 2.24.
В последних пяти матчах бланкос оформили только 0.8 мяча в среднем за 90 минут, такая же картина и у их соперников. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.
В трех предыдущих играх «Реала» отличилась лишь одна команда. Опция «обе забьют» оценена в 1.68, обратный рынок дан за 2.20.
Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 7.75.
Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»
После триумфа «Барсы» в чемпионате Испании и собственного вылета из Лиги чемпионов у мадридцев минимальная мотивация на концовку сезона. Максимум, что они могут, — скинуть со второго места «Атлетико». Результаты команды скачут: в шести турах примеры по три успеха и поражения. Важный нюанс: все виктории — домашние. Несмотря на наличие или отсутствие турнирных задач, бланкос всегда заряжены на то, чтобы порадовать родную публику: за 21 матч чемпионата лишь одно поражение. Кроме того, парни Карло Анчелотти — самый забивной клуб лиги (70).
«Райо Вальекано», наоборот, ужасен в гостях: семь встреч без побед, из которых пять — поражения. Да и в целом дела у «пчел» идут неважно: в 15 турах всего три выигрыша. История с «Реалом» тоже невеселая, ведь сливочные оказались сильнее в семи поединках на «Бернабеу» подряд с общим счетом 31:6.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.69.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9