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«Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч ла лиги 24 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» 24 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тибо Куртуа («Реал»).
Фото Global Look Press

24 мая «Реал» примет «Райо Вальекано» в 36-м туре ла лиги. Встреча состоится в 20.30 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу». Команды рассудит арбитр Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Райо Вальекано

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что сливочные не испытают проблем. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.69, вероятность такого исхода — примерно 52%. Раздел очков доступен за 4.18 (26%), успех гостей — за 4.88 (22%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4180 рублей, если соперники не определят победителя.

«Реал Мадрид» оказался сильнее в 10 очных встречах на «Бернабеу» подряд. Верите, что на этот раз «пчелы» не уступят? На ничью или триумф «Райо» можно сыграть за 2.24.

В последних пяти матчах бланкос оформили только 0.8 мяча в среднем за 90 минут, такая же картина и у их соперников. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

В трех предыдущих играх «Реала» отличилась лишь одна команда. Опция «обе забьют» оценена в 1.68, обратный рынок дан за 2.20.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 7.75.

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Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»

После триумфа «Барсы» в чемпионате Испании и собственного вылета из Лиги чемпионов у мадридцев минимальная мотивация на концовку сезона. Максимум, что они могут, — скинуть со второго места «Атлетико». Результаты команды скачут: в шести турах примеры по три успеха и поражения. Важный нюанс: все виктории — домашние. Несмотря на наличие или отсутствие турнирных задач, бланкос всегда заряжены на то, чтобы порадовать родную публику: за 21 матч чемпионата лишь одно поражение. Кроме того, парни Карло Анчелотти — самый забивной клуб лиги (70).

«Райо Вальекано», наоборот, ужасен в гостях: семь встреч без побед, из которых пять — поражения. Да и в целом дела у «пчел» идут неважно: в 15 турах всего три выигрыша. История с «Реалом» тоже невеселая, ведь сливочные оказались сильнее в семи поединках на «Бернабеу» подряд с общим счетом 31:6.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.69.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 24 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
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Ростов – Ахмат
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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Зенит

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