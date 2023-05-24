«Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»: где смотреть матч ла лиги 24 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
24 мая «Реал» и «Райо Вальекано» сыграют в 36-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 20.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекерская компания Olimpbet назвала «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 1.69, вероятность этого результата — около 52%. «Мирный» исход оценен за 4.18 (26%), успех гостей — за 4.88 (22%).
Ставка в 1000 рублей на викторию «Райо Вальекано» принесет 4880 рублей, если команда Карло Анчелотти внезапно потерпит поражение.
«Реал Мадрид» оказался сильнее в 10 очных встречах на «Бернабеу» подряд. Верите, что на этот раз «пчелы» не уступят? На ничью или триумф «Райо» можно сыграть за 2.24.
В последних пяти матчах бланкос оформили только 0.8 мяча в среднем за 90 минут, такая же картина и у их соперников. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.
Парни Карло Анчелотти наколотили больше всех в этом сезоне примеры (70). На то, что они откроют счет, можно поставить за 1.54, на меткое попадание их оппонентов — за 2.75.
Самый ожидаемый автор точного выстрела — Карим Бензема. Результативный удар француза оценен в 1.77.
В трех предыдущих играх «Реала» отличилась лишь одна команда. Опция «обе забьют» доступна за 1.68, обратный рынок дан за 2.20.
Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 7.75.
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9