Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»: где смотреть матч ла лиги 24 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» 24 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема («Реал»).
Фото Global Look Press

24 мая «Реал» и «Райо Вальекано» сыграют в 36-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 20.30 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Райо Вальекано

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 1.69, вероятность этого результата — около 52%. «Мирный» исход оценен за 4.18 (26%), успех гостей — за 4.88 (22%).

Ставка в 1000 рублей на викторию «Райо Вальекано» принесет 4880 рублей, если команда Карло Анчелотти внезапно потерпит поражение.

«Реал Мадрид» оказался сильнее в 10 очных встречах на «Бернабеу» подряд. Верите, что на этот раз «пчелы» не уступят? На ничью или триумф «Райо» можно сыграть за 2.24.

В последних пяти матчах бланкос оформили только 0.8 мяча в среднем за 90 минут, такая же картина и у их соперников. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

Парни Карло Анчелотти наколотили больше всех в этом сезоне примеры (70). На то, что они откроют счет, можно поставить за 1.54, на меткое попадание их оппонентов — за 2.75.

Болельщица ЦСКА на&nbsp;FONFEST. «Настоящее дерби» привлекло полторы тысячи болельщиков. Среди них — Александра Трусова и Прохор Шаляпин

Самый ожидаемый автор точного выстрела — Карим Бензема. Результативный удар француза оценен в 1.77.

В трех предыдущих играх «Реала» отличилась лишь одна команда. Опция «обе забьют» доступна за 1.68, обратный рынок дан за 2.20.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 7.75.

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
0
Читайте также
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» — «Фиорентина»: прогноз на финал Кубка Италии 24 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости