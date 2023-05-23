«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 24 мая 2023 года
24 мая в перенесенном матче 32-го тура АПЛ сойдутся чемпион «Манчестер Сити» и обладатель еврокубковой путевки «Брайтон». Первое касание мяча на стадионе «Амекс» состоится в 22.00 по московскому времени, в России игра показана не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Сити» фаворитом поединка. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 4.19 (21%), успех «Брайтона» — за чуть меньшие 3.99 (25%).
Ставка в 1000 рублей на команду Пепа Гвардиола в случае ее 13-й победы кряду принесет выплату в 1830 рублей, а чистая прибыль составит 830 рублей.
Рассчитываете, что «Сити» даст слабину в преддверии финалов Кубка Англии и Лиги чемпионов? Вариант 1Х доступен за 2.03.
Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.52, а вот ТБ 3.5 идет за куда более приятные 2.32.
На обмен голами выставлен коэффициент 1.54, на противоположный исход — 2.51. В трех из четырех предыдущих очных встреч соперники поражали ворота друг друга.
Позволит ли Пеп Холанну довести количество забитых мячей до 37? На то, что норвежец выйдет на поле и отправит мяч в сетку, котировка — 1.66.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.75.
Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»
«Брайтон» кошмарно нестабилен в конце сезона: среди побед над «Арсеналом» (3:0) и «МЮ» (1:0) у новоиспеченного участника Лиги Европы есть поражения от «Ноттингема» (1:3) и «Ньюкасла» (1:4), а также разгром от «Эвертона» (1:5). Учитывая, что задача по попаданию в топ-6 выполнена, в предстоящем матче хозяева, вполне вероятно, сыграют резервным составом — Роберто Де Дзерби легко порадует засидевшихся футболистов.
Пеп же выпустит запасных лишь во избежание потерь перед финалами Кубка Англии и Лиги чемпионов. То же самое он сделал в игре с «Челси», но это не помешало «горожанам» создать уйму моментов и забрать три очка (1:0). «Брайтон» победить с Альваресом, Фоденом и Марезом будет не сложнее.
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9