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23 мая, 21:15

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 24 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 24 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Мануэль Аканджи.
Фото Global Look Press

24 мая в перенесенном матче 32-го тура АПЛ сойдутся чемпион «Манчестер Сити» и обладатель еврокубковой путевки «Брайтон». Первое касание мяча на стадионе «Амекс» состоится в 22.00 по московскому времени, в России игра показана не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
24 мая, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити

Букмекерская компания Olimpbet считает «Сити» фаворитом поединка. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 4.19 (21%), успех «Брайтона» — за чуть меньшие 3.99 (25%).

Ставка в 1000 рублей на команду Пепа Гвардиола в случае ее 13-й победы кряду принесет выплату в 1830 рублей, а чистая прибыль составит 830 рублей.

Рассчитываете, что «Сити» даст слабину в преддверии финалов Кубка Англии и Лиги чемпионов? Вариант 1Х доступен за 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.52, а вот ТБ 3.5 идет за куда более приятные 2.32.

На обмен голами выставлен коэффициент 1.54, на противоположный исход — 2.51. В трех из четырех предыдущих очных встреч соперники поражали ворота друг друга.

Позволит ли Пеп Холанну довести количество забитых мячей до 37? На то, что норвежец выйдет на поле и отправит мяч в сетку, котировка — 1.66.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.75.

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Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Брайтон» кошмарно нестабилен в конце сезона: среди побед над «Арсеналом» (3:0) и «МЮ» (1:0) у новоиспеченного участника Лиги Европы есть поражения от «Ноттингема» (1:3) и «Ньюкасла» (1:4), а также разгром от «Эвертона» (1:5). Учитывая, что задача по попаданию в топ-6 выполнена, в предстоящем матче хозяева, вполне вероятно, сыграют резервным составом — Роберто Де Дзерби легко порадует засидевшихся футболистов.

Пеп же выпустит запасных лишь во избежание потерь перед финалами Кубка Англии и Лиги чемпионов. То же самое он сделал в игре с «Челси», но это не помешало «горожанам» создать уйму моментов и забрать три очка (1:0). «Брайтон» победить с Альваресом, Фоденом и Марезом будет не сложнее.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.83.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Химки – Урал
 - : -
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Торпедо – Оренбург
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 - : -
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Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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