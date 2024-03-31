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Сегодня, 19:05

«Реал» Мадрид — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 31 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» Мадрид — «Атлетик» 31 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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31 марта мадридский «Реал» в 30-м туре чемпионата Испании сыграет дома с «Атлетиком» Бильбао. Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хавьер Альберола Рохас.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
31 мар, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетик

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «Реал» наберет три очка. На победу мадридцев предложено поставить за 1.56, вероятность исхода — примерно 64%. Ничья котируется за 4.40 (23%), успех «Атлетика» — за 5.80 (13%).

В прошлом сезоне баски не проиграли в Мадриде. На повторение их подвига можно сделать ставку за 2.50.

Выигрыш «Реала» с форой (-1.5) гола идет за 2.43, триумф «Атлетика» с (+1.5) — за 1.54.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.08.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» в оцепенении после вылета из ЛЧ. Но Лаутаро и Индзаги знают, как вернуться в победную серию

«Бланкос» не пропустили лишь в трех из 10 последних игр на «Сантьяго Бернабеу». Гол «Атлетика» можно взять за 1.60, условие «обе забьют» — за 1.80.

Наиболее вероятный точный счет игры — 1:0 или 2:0 в пользу «Реала» за 6.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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«Локомотив» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 31 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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