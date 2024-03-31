«Реал» Мадрид — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 31 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
31 марта мадридский «Реал» в 30-м туре чемпионата Испании сыграет дома с «Атлетиком» Бильбао. Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хавьер Альберола Рохас.
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «Реал» наберет три очка. На победу мадридцев предложено поставить за 1.56, вероятность исхода — примерно 64%. Ничья котируется за 4.40 (23%), успех «Атлетика» — за 5.80 (13%).
В прошлом сезоне баски не проиграли в Мадриде. На повторение их подвига можно сделать ставку за 2.50.
Выигрыш «Реала» с форой (-1.5) гола идет за 2.43, триумф «Атлетика» с (+1.5) — за 1.54.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.08.
«Бланкос» не пропустили лишь в трех из 10 последних игр на «Сантьяго Бернабеу». Гол «Атлетика» можно взять за 1.60, условие «обе забьют» — за 1.80.
Наиболее вероятный точный счет игры — 1:0 или 2:0 в пользу «Реала» за 6.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5