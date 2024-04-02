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«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва: после вылета от «Зенита» у Смолова и компании нет права на ошибку

Прогноз на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва 2 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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2 апреля в 1/8 финала Пути регионов Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с московским «Динамо». Игра состоится на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 17.15 мск.

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02 апр, 17:30. Кировец (Санкт-Петербург)
СКА-Хабаровск
Динамо

Аналитики букмекерской компании Winline определили «Динамо» фаворитом матча. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что примерно 64% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.29 (23%), успех СКА — за 6.15 (13%).

В предыдущем раунде хабаровчане выбили другого представителя РПЛ — «Сочи». На то, что в этот раз они не уступят хотя бы по итогам 90 минут, предложено заключить пари за 2.49.

«Сухая» победа бело-голубых доступна за 2.55. С форой (-1.5) гола — за 2.46.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.01.

Обмен голами можно взять за 1.84, условие «обе забьют — нет» — за 1.97.

Выход «Динамо» в четвертьфинал турнира выставлен в линии за 1.32, «СКА-Хабаровск» — за 3.57.

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Прогноз и ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва

Хабаровчане на волне успеха от победы над «Сочи» в предыдущем раунде выиграли два подряд матча в ФНЛ, а «Динамо» после вылета от «Зенита», наоборот, разгромно уступило «Ростову». Но несмотря на то, что команды находятся в разном эмоциональном состоянии, фаворит пары очевиден.

Безусловно, у москвичей значительно интереснее состав и больше вариантов для ротации. Плюс футболисты Лички будут злы из-за последних неудач и постараются доказать, что они случайны. Хабаровчан же в этой ситуации могло бы выручить свое поле и длительный перелет соперника на Дальний Восток, но игру перенесли в Санкт-Петербург. Здесь у СКА будет еще меньше шансов на победу.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.89.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
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«Реал» Мадрид — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 31 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Рубин
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

 16 1 5
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