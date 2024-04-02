«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва: после вылета от «Зенита» у Смолова и компании нет права на ошибку
2 апреля в 1/8 финала Пути регионов Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с московским «Динамо». Игра состоится на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 17.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline определили «Динамо» фаворитом матча. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что примерно 64% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.29 (23%), успех СКА — за 6.15 (13%).
В предыдущем раунде хабаровчане выбили другого представителя РПЛ — «Сочи». На то, что в этот раз они не уступят хотя бы по итогам 90 минут, предложено заключить пари за 2.49.
«Сухая» победа бело-голубых доступна за 2.55. С форой (-1.5) гола — за 2.46.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.01.
Обмен голами можно взять за 1.84, условие «обе забьют — нет» — за 1.97.
Выход «Динамо» в четвертьфинал турнира выставлен в линии за 1.32, «СКА-Хабаровск» — за 3.57.
Прогноз и ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва
Хабаровчане на волне успеха от победы над «Сочи» в предыдущем раунде выиграли два подряд матча в ФНЛ, а «Динамо» после вылета от «Зенита», наоборот, разгромно уступило «Ростову». Но несмотря на то, что команды находятся в разном эмоциональном состоянии, фаворит пары очевиден.
Безусловно, у москвичей значительно интереснее состав и больше вариантов для ротации. Плюс футболисты Лички будут злы из-за последних неудач и постараются доказать, что они случайны. Хабаровчан же в этой ситуации могло бы выручить свое поле и длительный перелет соперника на Дальний Восток, но игру перенесли в Санкт-Петербург. Здесь у СКА будет еще меньше шансов на победу.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5