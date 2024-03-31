31 марта «Локомотив» и «Краснодар» схлестнутся в центральном матче 22-го тура чемпионата России. Игра состоится на «РЖД Арене», арбитр Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: поставить на москвичей можно с коэффициентом 2.60, что около 37% вероятности. Победа гостей оценена в чуть большие 2.70 (36%), «мирный» итог доступен с котировкой 3.60 (27%).

Рынок на непоражение «Краснодара» можно взять за 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом.

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 в пользу «Локо» — за 7.20;

• победа «Краснодара» 1:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

Вероятность увидеть обмен результативными попаданиями оценена в 1.77, обратный вариант дан за 2.05.

Комбинированную ставку на выигрыш «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча можно взять за 4.00.

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