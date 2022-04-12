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«Реал» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Винисиус в матче против «Хетафе».
Фото Global Look Press

12 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся испанский «Реал Мадрид» и английский «Челси». Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3». Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Главный арбитр предстоящей встречи — поляк Шимон Марчиняк. Помогать ему на ВАР будет Томаш Квятковски.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят очевидного фаворита, но небольшое преимущество все же у «Реала» — на победу сливочных можно поставить за 2.42 (41%). Успех «Челси» оценивается котировкой 2.90 (34%), ничья в матче наименее вероятна, коэффициент на событие — 3.60 (25%).

При ставке 1000 рублей на ничью в случае этого исхода выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что «Челси» не проиграет, можете поставить на это за 1.61.

Вероятность пенальти во встрече достаточно высокая — коэффициент на то, что судья поставит мяч на точку, — 2.70. Удаление тоже вполне реально и котируется за 4.00.

Карим Бензема, &laquo;Реал&raquo;. «Реал Мадрид» — «Челси»: Бензема и Винисиус добьют лондонцев

Шанс, что обе команды забьют, неплохой. Коэффициент на событие — 1.70. Поставить на обратный исход можно за 2.15.

Аналитики компании считают три следующих точных счета наиболее вероятными:

1:1 — за 6.50;

1:0 — за 8.40;

2:1 — за 8.80.

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ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 12 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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Дмитрий Полоз

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 6
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Локомотив

 6
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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

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 20 1 3
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