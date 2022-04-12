12 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся испанский «Реал Мадрид» и английский «Челси». Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3». Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Главный арбитр предстоящей встречи — поляк Шимон Марчиняк. Помогать ему на ВАР будет Томаш Квятковски.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят очевидного фаворита, но небольшое преимущество все же у «Реала» — на победу сливочных можно поставить за 2.42 (41%). Успех «Челси» оценивается котировкой 2.90 (34%), ничья в матче наименее вероятна, коэффициент на событие — 3.60 (25%).

При ставке 1000 рублей на ничью в случае этого исхода выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что «Челси» не проиграет, можете поставить на это за 1.61.

Вероятность пенальти во встрече достаточно высокая — коэффициент на то, что судья поставит мяч на точку, — 2.70. Удаление тоже вполне реально и котируется за 4.00.

Шанс, что обе команды забьют, неплохой. Коэффициент на событие — 1.70. Поставить на обратный исход можно за 2.15.

Аналитики компании считают три следующих точных счета наиболее вероятными:

• 1:1 — за 6.50;

• 1:0 — за 8.40;

• 2:1 — за 8.80.