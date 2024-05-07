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Шикарный сезон «Астон Виллы» завершается без трофеев. Последний шанс — камбэк против крепкого «Олимпиакоса»

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла» 9 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Унаи Эмери («Астон Вилла»).
Фото Global Look Press
Пирейцы не уступили в восьми последних встречах во всех турнирах.

9 мая в ответном полуфинале Лиги конференций «Астон Вилла» сыграет с «Олимпиакосом». Клубы встретятся на стадионе «Георгиос Караискакис» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru. Эфир стартует с 21.55 мск. Первый поединок остался за пирейцами (4:2).

Лига конференций. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
Астон Вилла

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла» 9 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline больше верят в «Астон Виллу». На победу коллектива Унаи Эмери дали коэффициент 2.00, что соответствует 50% вероятности результата. Ничья в основное время доступна за 3.90 (24%), а успех пирейцев — за близкие 3.65 (26%).

Выход «Олимпиакоса» в финал получил котировку 1.23, на бирмингемцев дали 4.20.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.58, ТМ 2.5 — в 2.35.

Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга. Опция «обе забьют» предложена за 1.50, обратный рынок — за 2.61.

Ничья 1:1 — самый вероятный итог встречи, уверены специалисты компании Winline. Такое событие можно сыграть за 6.40.

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«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 9 мая 2024 года

Пирейский клуб занял третье место в регулярном чемпионате Греции, отпустив лидера турнира ПАОК на три очка. В чемпионском раунде команда Хосе Луиса Мендилибара идет на четвертой строчке, уступая пять баллов АЕК, который возглавляет таблицу. Но у «Олимпиакоса» есть матч в запасе. Кроме того, красно-белые в оставшихся турах сыграют против всех представителей топ-3 — «Панатинаикоса», ПАОК и АЕК.

Пирейцы также замыкают четверку самых результативных клубов чемпионата Греции (74) и держатся на втором месте по количеству пропущенных мячей (32).

Кубок Греции парни Мендилибара покинули в январе — уступили дорогу ПАОК (1:1, 0:0, 6:7 пен.).

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В Лигу конференций «Олимпиакос» выпал из Лиги Европы — занял третье место в группе с «Вест Хэмом», «Фрайбургом» и «ТСЦ Бачка Топола». Пирейцы победили два раза и трижды уступили, пропустив в плей-офф англичан и немцев.

В стыковых матчах за плей-офф Лиги конференций парни Мендилибара выбили «Ференцварош» (1:0, 1:0). В 1/8 финала красно-белые показали сумасшедший камбэк в противостоянии с «Маккаби» из Тель-Авива. Пирейцы разгромно уступили на своем поле (1:4), а в гостях взяли верх (6:1). В четвертьфинале «Олимпиакосу» снова немного повезло: дома он выиграл у «Фенербахче» (3:2), но проиграл в Стамбуле (0:1). Исход решила серия пенальти (3:2).

В первом полуфинале греки приложили «Астон Виллу» в Бирмингеме (4:2). Но путь команды Мендилибара в этом розыгрыше еврокубков говорит о том, что даже крупная выездная победа не гарантирует успех.

Лучший бомбардир коллектива Аюб Эль-Кааби набрал больше всех очков и по системе «гол+пас» (30+2). На втором месте — Константинос Фортунис (11+19). На третьем — Даниэл Поденсе (14+12), которого еще зимой арендовали у «Вулверхэмптона».

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Команда Эмери замыкает топ-4 в АПЛ, отставая от лидирующей троицы на 11 баллов. «Львы» — одна из самых забивающих команд Англии (73). Больше мячей только у «Сити» (87), «Ливерпуля» (81) и «Арсенала» (88). Но и пропустила «Астон Вилла» прилично (53).

Кубок Англии бирмингемцы покинули в феврале, проиграв «Челси» (1:3), а из Кубка лиги выбыли еще в сентябре.

«Вилла» — последний английский клуб в еврокубках. На групповом этапе Лиги конференций «львы» взяли первую строчку в своем квартете. Позади остались «Легия», «АЗ» и «Зриньски». В 1/8 финала Леон Бэйли и компания обыграли «Аякс» (0:0, 4:0). А в 1/4 финала команда Эмери прошла «Лилль» (2:1, 1:2, 4:3 пен.) и в первом домашнем полуфинале крупно проиграла «Олимпиакосу» (2:4).

В атаке бирмингемцев действует несколько голевых станков. Главная звезда команды — Олли Уоткинс с 27 забитыми мячами и 12 ассистами во всех турнирах. Еще один лидер атаки — Леон Бэйли (14+14). На третьем месте — Дуглас Луис (10+10).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Олимпиакос» — «Астон Вилла»

У пирейцев двое травмированных: основной защитник Франсиско Ортега и Жюльян Бьянкон, потеря которого не столь существенна.

У бирмингемцев лечатся Бубакар Камара, Алекс Морено и Джейкоб Рэмзи. Первые двое — основные игроки оборонительной и опорной зон «Виллы». Плюс еще с августа из-за разрыва «крестов» недоступны Тайрон Мингс и Эмилиано Буэндия.

Дисквалификаций нет ни у хозяев, ни у гостей.

«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: статистика личных встреч

Команды встречались всего один раз — неделю назад в Бирмингеме. «Олимпиакос» победил со счетом 4:2.

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Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Астон Вилла»

Лига конференций для «Астон Виллы» — единственный шанс завершить успешный и насыщенный сезон с трофеем, а у Эмери есть умение брать кубки. Для этого «львам» необходимо как можно больше забить, чтобы отыграть разницу мячей.

«Вилла» и «Олимпиакос» — в топе самых результативных команд своих чемпионатов. А пирейцы пробили «верх» по голам в четырех из семи встреч в Лиге конференций. К тому же оба клуба потеряли важных игроков обороны. В этот раз соперники снова покажут яркую игру в атаке, но победа останется за гостями.

Рекомендуемая ставка: победа «Астон Виллы» и ТБ 2.5 за 2.75.

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ФК Астон Вилла
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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