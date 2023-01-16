Прогноз на матч серии А «Эмполи» — «Сампдория» 16 января 2023 года

16 января в матче 18-го тура серии А встретятся «Эмполи» и «Сампдория». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Карло Кастеллани», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40.

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в хозяев. Поставить на них можно за 2.27, это примерно 44% вероятности. Ничья доступна за 3.10 (32%), победа «Самдории» — за 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

«Сампдория» не проигрывала в четырех из прошедших пяти личных встреч. Поставить на Х2 можно за 1.68.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.56, Ф2(0) — за 2.55.

Эксперты не ждут результативной игры — тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.70, обратный исход — за 2.24.

Обмена голами также не ожидается — вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 5.50.

Прогноз и ставка на матч «Эмполи» — «Сампдория»

Обе команды не побеждали в своих последних двух матчах. «Эмполи» дважды сыграл вничью — с «Удинезе»" (1:1) и с «Лацио» (2:2). «Сампдория» дважды проиграла — «Наполи» (0:2) и «Фиорентине». Команды — одни из самых нерезультативных в серии А, на счету хозяев 15 мячей, у гостей и вовсе восемь. С учетом формы команд по сезону и последних результатов ожидается «низ».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.