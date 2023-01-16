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«Эмполи» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 16 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Эмполи» — «Сампдория» 16 января 2023 года
Артем Белинин
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Марин Рэзван.
Фото Global Look Press

16 января в матче 18-го тура серии А встретятся «Эмполи» и «Сампдория». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Карло Кастеллани», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40.

Италия. Серия А. 18-й тур
16 янв, 22:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Сампдория

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в хозяев. Поставить на них можно за 2.27, это примерно 44% вероятности. Ничья доступна за 3.10 (32%), победа «Самдории» — за 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

«Сампдория» не проигрывала в четырех из прошедших пяти личных встреч. Поставить на Х2 можно за 1.68.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.56, Ф2(0) — за 2.55.

Эксперты не ждут результативной игры — тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.70, обратный исход — за 2.24.

Обмена голами также не ожидается — вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 5.50.

Прогноз и ставка на матч «Эмполи» — «Сампдория»

Обе команды не побеждали в своих последних двух матчах. «Эмполи» дважды сыграл вничью — с «Удинезе»" (1:1) и с «Лацио» (2:2). «Сампдория» дважды проиграла — «Наполи» (0:2) и «Фиорентине». Команды — одни из самых нерезультативных в серии А, на счету хозяев 15 мячей, у гостей и вовсе восемь. С учетом формы команд по сезону и последних результатов ожидается «низ».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Сампдория
ФК Эмполи
0
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Маркос Джирон — Даниил Медведев: прогноз на матч Australian Open 16 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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