В еврокубках вовсю идет уже второй раунд квалификации: 21 июля 2022 года в Лиге конференций встретятся венский «Рапид» и польская «Лехия». Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Вене, время начала — 20.00 мск. Главный арбитр встречи — Эльчин Мазиев из Азербайджана.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев гораздо больше шансов на успех: коэффициент на победу «Рапида» — 1.68, примерно 57% вероятности. Поставить на «Лехию» можно за 4.80 (19%). Даже на ничью котировка ниже — 4.00 (24%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае нужного исхода принесет 4000 рублей, чистый выигрыш составит 3000 рублей.

Эксперты допускают «мир», а три самых ожидаемых результата встречи выглядят так:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.20;

• ничья 1:1 — за 6.70;

• успех «Рапида» 2:0 — за 7.30.

«Лехия» уже прошла один раунд квалификации: разделалась с «Академией Пандева» 6:2 по сумме двух матчей. «Рапид» же только стартует в еврокубке, но опыт игры в Европе у команды гораздо выше. Два последних сезона зелено-белые отыграли в группе Лиги Европы, «лехийцы» же ни разу в истории не дотягивались до этой стадии.

«Лехия» много забила на прошлом этапе. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 на предстоящий матч можно оформить за 3.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.26. Эти рынки на «Рапид» предложены с котировками 1.85 и 1.90 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.83.

Ожидаете голы от обеих команд? Поставить на это можно с коэффициентом 1.92, обратный рынок доступен за 1.82.

Прогноз и ставка на матч «Рапид» — «Лехия» 21 июля 2022 года

«Лехия» ни разу в истории не заскакивала в групповой этап еврокубков и попала на гораздо более опытного и мощного соперника. В составе у «Рапида» есть главный австрийский талант Юсуф Демир, опытный нападающий Гвидо Бургшталлер и несколько игроков сборной Австрии. Гости не обладают таким мощным ростером. Команда из Вены может сделать отличный задел для прохода в следующий раунд уже в первом матче, тем более что он пройдет дома.

Рекомендуемая ставка: победа «Рапида» за 1.68.