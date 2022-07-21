«Рапид» — «Лехия»: прогноз на матч Лиги конференций 21 июля 2022 года
В еврокубках вовсю идет уже второй раунд квалификации: 21 июля 2022 года в Лиге конференций встретятся венский «Рапид» и польская «Лехия». Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Вене, время начала — 20.00 мск. Главный арбитр встречи — Эльчин Мазиев из Азербайджана.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев гораздо больше шансов на успех: коэффициент на победу «Рапида» — 1.68, примерно 57% вероятности. Поставить на «Лехию» можно за 4.80 (19%). Даже на ничью котировка ниже — 4.00 (24%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае нужного исхода принесет 4000 рублей, чистый выигрыш составит 3000 рублей.
Эксперты допускают «мир», а три самых ожидаемых результата встречи выглядят так:
• победа хозяев 1:0 идет за 6.20;
• ничья 1:1 — за 6.70;
• успех «Рапида» 2:0 — за 7.30.
«Лехия» уже прошла один раунд квалификации: разделалась с «Академией Пандева» 6:2 по сумме двух матчей. «Рапид» же только стартует в еврокубке, но опыт игры в Европе у команды гораздо выше. Два последних сезона зелено-белые отыграли в группе Лиги Европы, «лехийцы» же ни разу в истории не дотягивались до этой стадии.
«Лехия» много забила на прошлом этапе. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 на предстоящий матч можно оформить за 3.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.26. Эти рынки на «Рапид» предложены с котировками 1.85 и 1.90 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.83.
Ожидаете голы от обеих команд? Поставить на это можно с коэффициентом 1.92, обратный рынок доступен за 1.82.
Прогноз и ставка на матч «Рапид» — «Лехия» 21 июля 2022 года
«Лехия» ни разу в истории не заскакивала в групповой этап еврокубков и попала на гораздо более опытного и мощного соперника. В составе у «Рапида» есть главный австрийский талант Юсуф Демир, опытный нападающий Гвидо Бургшталлер и несколько игроков сборной Австрии. Гости не обладают таким мощным ростером. Команда из Вены может сделать отличный задел для прохода в следующий раунд уже в первом матче, тем более что он пройдет дома.
Рекомендуемая ставка: победа «Рапида» за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1