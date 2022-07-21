Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Рапид» — «Лехия»: прогноз на матч Лиги конференций 21 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Рапид» — «Лехия» 21 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Томаш Нейгебауэр («Лехия»).
Фото Global Look Press

В еврокубках вовсю идет уже второй раунд квалификации: 21 июля 2022 года в Лиге конференций встретятся венский «Рапид» и польская «Лехия». Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Вене, время начала — 20.00 мск. Главный арбитр встречи — Эльчин Мазиев из Азербайджана.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
21 июл, 20:00. Allianz Stadion (Вена)
Рапид В
Лехия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев гораздо больше шансов на успех: коэффициент на победу «Рапида» — 1.68, примерно 57% вероятности. Поставить на «Лехию» можно за 4.80 (19%). Даже на ничью котировка ниже — 4.00 (24%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае нужного исхода принесет 4000 рублей, чистый выигрыш составит 3000 рублей.

Эксперты допускают «мир», а три самых ожидаемых результата встречи выглядят так:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.20;

• ничья 1:1 — за 6.70;

• успех «Рапида» 2:0 — за 7.30.

«Лехия» уже прошла один раунд квалификации: разделалась с «Академией Пандева» 6:2 по сумме двух матчей. «Рапид» же только стартует в еврокубке, но опыт игры в Европе у команды гораздо выше. Два последних сезона зелено-белые отыграли в группе Лиги Европы, «лехийцы» же ни разу в истории не дотягивались до этой стадии.

«Лехия» много забила на прошлом этапе. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 на предстоящий матч можно оформить за 3.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.26. Эти рынки на «Рапид» предложены с котировками 1.85 и 1.90 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.83.

Ожидаете голы от обеих команд? Поставить на это можно с коэффициентом 1.92, обратный рынок доступен за 1.82.

&laquo;Рапид&raquo; Вена. «Рапид» — «Лехия»: австрийцы вернут полякам страх выездных матчей

Прогноз и ставка на матч «Рапид» — «Лехия» 21 июля 2022 года

«Лехия» ни разу в истории не заскакивала в групповой этап еврокубков и попала на гораздо более опытного и мощного соперника. В составе у «Рапида» есть главный австрийский талант Юсуф Демир, опытный нападающий Гвидо Бургшталлер и несколько игроков сборной Австрии. Гости не обладают таким мощным ростером. Команда из Вены может сделать отличный задел для прохода в следующий раунд уже в первом матче, тем более что он пройдет дома.

Рекомендуемая ставка: победа «Рапида» за 1.68.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Лехия (Гданьск)
ФК Рапид (Вена)
0
Читайте также
Желтый арбуз: польза и вред
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 21 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости