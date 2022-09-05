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5 сентября, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» уже не догнать?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Зенит».
Фото Global Look Press

Действующий чемпион России «Зенит» в прошедшем восьмом туре РПЛ обыграл главного преследователя — московский «Спартак» (2:1). Благодаря этой победе сине-бело-голубые упрочили лидерство и оторвались от конкурентов по таблице на три балла. Неужели теперь никто не помешает команде Сергея Семака снова стать сильнейшей в стране?

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценивают чемпионство «Зенита» в этом сезоне скромным коэффициентом 1.18. За 4.90 можно взять вариант, при котором питерцы уступят корону. Несмотря на проигрыш, одним из трех основных конкурентов сине-бело-голубых остался «Спартак», который отстает от них уже на четыре балла. В компании с красно-белыми еще две команды — ЦСКА и «Динамо». Все они идут в топ-5 и готовы воспользоваться расслабленностью гранда. Их успех доступен за 15.0.

За 40.0 идет триумф «Краснодара», который после победы над «Сочи» (2:1) взлетел в тройку лидеров и имеет столько же очков, сколько ЦСКА. Чемпионство «Ростова» можно взять за 50.0 — правда, котировка на южан наверняка опустится, потому что у них есть матч в запасе против кошмарного «Торпедо». За 75.0 предложено взять «Сочи».

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«Ахмат» в меньшинстве добился победы над «Локомотивом» (2:1) и сравнялся с ним по коэффициентам, но они огромные — 500. Другие команды могут стать чемпионами, пожалуй, только в параллельной реальности:

  • на «Крылья Советов» котировка — 1000;

  • на «Пари НН», «Оренбург» и «Химки» — 2500;

  • на «Урал», «Торпедо» и «Факел» — 5000.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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