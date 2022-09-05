Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» уже не догнать?

Действующий чемпион России «Зенит» в прошедшем восьмом туре РПЛ обыграл главного преследователя — московский «Спартак» (2:1). Благодаря этой победе сине-бело-голубые упрочили лидерство и оторвались от конкурентов по таблице на три балла. Неужели теперь никто не помешает команде Сергея Семака снова стать сильнейшей в стране?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценивают чемпионство «Зенита» в этом сезоне скромным коэффициентом 1.18. За 4.90 можно взять вариант, при котором питерцы уступят корону. Несмотря на проигрыш, одним из трех основных конкурентов сине-бело-голубых остался «Спартак», который отстает от них уже на четыре балла. В компании с красно-белыми еще две команды — ЦСКА и «Динамо». Все они идут в топ-5 и готовы воспользоваться расслабленностью гранда. Их успех доступен за 15.0.

За 40.0 идет триумф «Краснодара», который после победы над «Сочи» (2:1) взлетел в тройку лидеров и имеет столько же очков, сколько ЦСКА. Чемпионство «Ростова» можно взять за 50.0 — правда, котировка на южан наверняка опустится, потому что у них есть матч в запасе против кошмарного «Торпедо». За 75.0 предложено взять «Сочи».

«Ахмат» в меньшинстве добился победы над «Локомотивом» (2:1) и сравнялся с ним по коэффициентам, но они огромные — 500. Другие команды могут стать чемпионами, пожалуй, только в параллельной реальности: