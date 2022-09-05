Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» уже не догнать?
Действующий чемпион России «Зенит» в прошедшем восьмом туре РПЛ обыграл главного преследователя — московский «Спартак» (2:1). Благодаря этой победе сине-бело-голубые упрочили лидерство и оторвались от конкурентов по таблице на три балла. Неужели теперь никто не помешает команде Сергея Семака снова стать сильнейшей в стране?
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценивают чемпионство «Зенита» в этом сезоне скромным коэффициентом 1.18. За 4.90 можно взять вариант, при котором питерцы уступят корону. Несмотря на проигрыш, одним из трех основных конкурентов сине-бело-голубых остался «Спартак», который отстает от них уже на четыре балла. В компании с красно-белыми еще две команды — ЦСКА и «Динамо». Все они идут в топ-5 и готовы воспользоваться расслабленностью гранда. Их успех доступен за 15.0.
За 40.0 идет триумф «Краснодара», который после победы над «Сочи» (2:1) взлетел в тройку лидеров и имеет столько же очков, сколько ЦСКА. Чемпионство «Ростова» можно взять за 50.0 — правда, котировка на южан наверняка опустится, потому что у них есть матч в запасе против кошмарного «Торпедо». За 75.0 предложено взять «Сочи».
«Ахмат» в меньшинстве добился победы над «Локомотивом» (2:1) и сравнялся с ним по коэффициентам, но они огромные — 500. Другие команды могут стать чемпионами, пожалуй, только в параллельной реальности:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1