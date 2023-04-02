«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 2 апреля 2023 года
2 апреля «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в рамках 29-го тура АПЛ. Поединок на стадионе «Сент-Джеймс Парк» начнется по свистку арбитра Стюарта Эттуэлла в 18.30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет платформа Setanta Sports.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ видят фаворитом «сорок»: на победу хозяев предложена котировка 2.35 — это примерно 40% вероятности. Успех «Юнайтед» идет за 3.00 (32%), а ничья — за 3.40 (28%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае соответствующего исхода принесет выигрыш в 3400 рублей.
Эксперты склоняются, что встреча будет небогатой на голы: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.
Команды огорчали друг друга в пяти из шести последних поединков в чемпионате Англии. Обмен голами доступен за 1.67. «Обе забьют — нет» идет за 2.20.
«Красные дьяволы» не уступали «сорокам» в семи матчах. Победа или ничья «МЮ» получила коэффициент 1.60.
Аналитики ФОНБЕТ считают, что наиболее вероятный результат игры — ничья 1:1. На этот исход предложена котировка 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
В гостевых матчах «МЮ» чувствует себя не очень уверенно: Эрик тен Хаг выбил пять побед в 10 встречах, а последний выезд к «Ливерпулю» закончился катастрофой (0:7). А еще у «Юнайтед» проблемы с травмами и удалениями: скорее всего, не сыграют Маркус Рэшфорд, Алехандро Гарначо, Рафаэль Варан, Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль, Марсель Забитцер. Донни ван де Бек вылетел до лета, а Каземиро заработал удаление в прошлом туре с «Саутгемптоном».
Но и «Ньюкасл» поразила эпидемия травм. Под сомнением участие в матче Ника Поупа, Аллана Сен-Максимена, Энтони Гордона, Мигеля Альмирона и Свена Ботмана. А еще весь сезон лечится Эмиль Крафт. На фоне массы травм случился спад в игре «сорок»: лишь в трех из 10 последних поединков парни Эдди Хау пробили ТБ 2.5. При этом в половине матчей забили обе команды, а в трех случаях «Ньюкасл» пропустил больше одного мяча.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4