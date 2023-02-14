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«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч ЛЧ 14 января 2023 года

Прогноз экспертов на матч ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария» 14 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Лерой Сане.
Фото Global Look Press

14 февраля Лига чемпионов возвращается мощнейшим матчем — в Париже на «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Баварию». Встреча чемпионов Франции и Германии начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция будет доступна с 21.45 мск. Главным арбитром назначен англичанин Майкл Оливер.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бавария

Букмекеры считают фаворитом встречи «Баварию». На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «ПСЖ» — за 2.90 (35%).

Мнение об исходе предстоящего поединка высказал комментатор и экс-футболист Константин Генич. Он считает, что в матче будет забито три-четыре гола.

«Суперафиша в Париже: «ПСЖ» — «Бавария». Мы прекрасно понимаем, что амбиции и у одного и у другого клуба — победить в этом турнире. Даром, что и Париж, и «Бавария» котируются очень высоко у букмекеров в плане фаворитизма. Наравне с «Манчестер Сити». Но Париж в последнем туре без Мбаппе проиграл «Монако» — 1:3. Не факт, что Мбаппе сыграет в этой встрече. Без него парижанам чрезвычайно сложно.

«Бавария» после серии ничьих выигрывает у себя в чемпионате достаточно уверенно. В последнем туре чуть-чуть помучились с соперником, но крупной победы добились.

С учетом лидерства в своих чемпионатах, акцент и у тех и у других именно на Лиге чемпионов. Сложно прогнозировать матч с точки зрения выбора фаворита, даже несмотря на то, что Париж играет дома. Думаю, что у «Баварии» неплохие ресурсы, чтобы добиться положительного результата. Но игра должна получиться открытой и результативной. Париж вообще не умеет играть в обороне, пропускает в каждом матче. Посмотрите, за последние семь-девять матчей Париж обязательно пропускал внутри Франции. У «Баварии» тоже не все в порядке в обороне. Этим можно будет Парижу воспользоваться, учитывая их мощную атаку с Месси и Неймаром.

Михаил Мудрик (&laquo;Челси&raquo;). «Боруссия» — «Челси»: Мудрик и Феликс не выдержат давления «Сигнал Идуна Парк»

Мой прогноз — три-четыре гола в матче. Вполне допускаю 2:1 в ту или иную сторону, ничью 2:2, либо 3:1 в ту или другую сторону. 1:1 — как-то совсем скромненько. Остановился на варианте три-четыре гола за 2.15, несмотря на то что это плей-офф", — заявил Генич.

Кроме того, на победу «ПСЖ» и три-четыре гола в матче можно поставить за 5.70, а на успех «Баварии» и три-четыре забитых мяча — за 4.60.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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