«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч ЛЧ 14 января 2023 года
14 февраля Лига чемпионов возвращается мощнейшим матчем — в Париже на «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Баварию». Встреча чемпионов Франции и Германии начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция будет доступна с 21.45 мск. Главным арбитром назначен англичанин Майкл Оливер.
Букмекеры считают фаворитом встречи «Баварию». На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «ПСЖ» — за 2.90 (35%).
Мнение об исходе предстоящего поединка высказал комментатор и экс-футболист Константин Генич. Он считает, что в матче будет забито три-четыре гола.
«Суперафиша в Париже: «ПСЖ» — «Бавария». Мы прекрасно понимаем, что амбиции и у одного и у другого клуба — победить в этом турнире. Даром, что и Париж, и «Бавария» котируются очень высоко у букмекеров в плане фаворитизма. Наравне с «Манчестер Сити». Но Париж в последнем туре без Мбаппе проиграл «Монако» — 1:3. Не факт, что Мбаппе сыграет в этой встрече. Без него парижанам чрезвычайно сложно.
«Бавария» после серии ничьих выигрывает у себя в чемпионате достаточно уверенно. В последнем туре чуть-чуть помучились с соперником, но крупной победы добились.
С учетом лидерства в своих чемпионатах, акцент и у тех и у других именно на Лиге чемпионов. Сложно прогнозировать матч с точки зрения выбора фаворита, даже несмотря на то, что Париж играет дома. Думаю, что у «Баварии» неплохие ресурсы, чтобы добиться положительного результата. Но игра должна получиться открытой и результативной. Париж вообще не умеет играть в обороне, пропускает в каждом матче. Посмотрите, за последние семь-девять матчей Париж обязательно пропускал внутри Франции. У «Баварии» тоже не все в порядке в обороне. Этим можно будет Парижу воспользоваться, учитывая их мощную атаку с Месси и Неймаром.
Мой прогноз — три-четыре гола в матче. Вполне допускаю 2:1 в ту или иную сторону, ничью 2:2, либо 3:1 в ту или другую сторону. 1:1 — как-то совсем скромненько. Остановился на варианте три-четыре гола за 2.15, несмотря на то что это плей-офф", — заявил Генич.
Кроме того, на победу «ПСЖ» и три-четыре гола в матче можно поставить за 5.70, а на успех «Баварии» и три-четыре забитых мяча — за 4.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2