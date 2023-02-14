14 февраля Лига чемпионов возвращается мощнейшим матчем — в Париже на «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Баварию». Встреча чемпионов Франции и Германии начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция будет доступна с 21.45 мск. Главным арбитром назначен англичанин Майкл Оливер.

Букмекеры считают фаворитом встречи «Баварию». На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «ПСЖ» — за 2.90 (35%).

Мнение об исходе предстоящего поединка высказал комментатор и экс-футболист Константин Генич. Он считает, что в матче будет забито три-четыре гола.

«Суперафиша в Париже: «ПСЖ» — «Бавария». Мы прекрасно понимаем, что амбиции и у одного и у другого клуба — победить в этом турнире. Даром, что и Париж, и «Бавария» котируются очень высоко у букмекеров в плане фаворитизма. Наравне с «Манчестер Сити». Но Париж в последнем туре без Мбаппе проиграл «Монако» — 1:3. Не факт, что Мбаппе сыграет в этой встрече. Без него парижанам чрезвычайно сложно.

«Бавария» после серии ничьих выигрывает у себя в чемпионате достаточно уверенно. В последнем туре чуть-чуть помучились с соперником, но крупной победы добились.

С учетом лидерства в своих чемпионатах, акцент и у тех и у других именно на Лиге чемпионов. Сложно прогнозировать матч с точки зрения выбора фаворита, даже несмотря на то, что Париж играет дома. Думаю, что у «Баварии» неплохие ресурсы, чтобы добиться положительного результата. Но игра должна получиться открытой и результативной. Париж вообще не умеет играть в обороне, пропускает в каждом матче. Посмотрите, за последние семь-девять матчей Париж обязательно пропускал внутри Франции. У «Баварии» тоже не все в порядке в обороне. Этим можно будет Парижу воспользоваться, учитывая их мощную атаку с Месси и Неймаром.

Мой прогноз — три-четыре гола в матче. Вполне допускаю 2:1 в ту или иную сторону, ничью 2:2, либо 3:1 в ту или другую сторону. 1:1 — как-то совсем скромненько. Остановился на варианте три-четыре гола за 2.15, несмотря на то что это плей-офф", — заявил Генич.

Кроме того, на победу «ПСЖ» и три-четыре гола в матче можно поставить за 5.70, а на успех «Баварии» и три-четыре забитых мяча — за 4.60.