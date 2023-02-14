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«ПСЖ» — «Бавария»: где смотреть матч ЛЧ 14 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария» 14 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

14 февраля в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» схлестнется с «Баварией». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бавария

Букмекерская компания PARI считает «Баварию» фаворитом матча. На победу чемпионов Германии можно поставить с коэффициентом 2.60, это приблизительно 38% вероятности исхода. Успех «ПСЖ» предложен за чуть большие 2.70 (36%), ничья — за 3.70 (26%).

На то, что «Бавария» не проиграет в Париже, котировка — 1.47. Идентичное условие для «ПСЖ» идет за 1.50.

Команды были очень результативны на групповой стадии турнира: в матчах с участием французов в среднем забивалось 3.83 мяча, с участием немцев — 3.33 гола. Поэтому на ТБ 2.5 в предстоящей встрече можно поставить за небольшие 1.58, на ТМ 2.5 — за 2.40.

Условие «обе забьют» прошло в пяти последних встречах «ПСЖ» и в трех из пяти у «Баварии». Обмен голами в первой игре 1/8 финала ЛЧ предложено взять за 1.45, противоположный исход — за 2.75.

С 2017 года команды пять раз встречались в Лиге чемпионов и ни в одной игре не били пенальти. Если считаете, что на этот раз без 11-метрового не обойдется, возьмите его за 2.55. На отсутствие удара с точки можно поставить за 1.45.

Мюнхенцы в предыдущих пяти матчах во всех турнирах подавали в среднем 6.4 угловых, парижане — всего три. На победу «Баварии» по корнерам котировка — 1.93, на успех «ПСЖ» — 2.30, на ничью — 7.60.

Можете рассмотреть варианты для ставки на количество ударов в створ: тотал больше 10.5 идет за 1.94, ТМ 10.5 — за 1.77.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.00.

На проход «Баварии» в 1/4 финала перед первым матчем можно поставить за 1.58, на дальнейшее участие «ПСЖ» — за 2.40.

Михаил Мудрик (&laquo;Челси&raquo;). «Боруссия» — «Челси»: Мудрик и Феликс не выдержат давления «Сигнал Идуна Парк»

Кто на что ставит?

Клиенты PARI ставят на победу немецкой команды — около 62% от всего объема ставок на исход встречи в основное время приходится на «Баварию». Для сравнения, на хозяев матча сделано 33% и еще 5% приходится на ничейный исход. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то здесь предпочтения игроков на стороне парижан — 70% против 30% на мюнхенский клуб.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 500 000 рублей на то, что обе команды забьют и пробьют ТБ 2.5 по коэффициенту 1.80. Игрок добавил этот вариант в экспресс из трех футбольных событий с общим коэффициентом 4.11.

PARI.
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч ЛЧ 14 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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П
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