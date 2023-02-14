«ПСЖ» — «Бавария»: где смотреть матч ЛЧ 14 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
14 февраля в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» схлестнется с «Баварией». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется в 22.45 мск.
Букмекерская компания PARI считает «Баварию» фаворитом матча. На победу чемпионов Германии можно поставить с коэффициентом 2.60, это приблизительно 38% вероятности исхода. Успех «ПСЖ» предложен за чуть большие 2.70 (36%), ничья — за 3.70 (26%).
На то, что «Бавария» не проиграет в Париже, котировка — 1.47. Идентичное условие для «ПСЖ» идет за 1.50.
Команды были очень результативны на групповой стадии турнира: в матчах с участием французов в среднем забивалось 3.83 мяча, с участием немцев — 3.33 гола. Поэтому на ТБ 2.5 в предстоящей встрече можно поставить за небольшие 1.58, на ТМ 2.5 — за 2.40.
Условие «обе забьют» прошло в пяти последних встречах «ПСЖ» и в трех из пяти у «Баварии». Обмен голами в первой игре 1/8 финала ЛЧ предложено взять за 1.45, противоположный исход — за 2.75.
С 2017 года команды пять раз встречались в Лиге чемпионов и ни в одной игре не били пенальти. Если считаете, что на этот раз без 11-метрового не обойдется, возьмите его за 2.55. На отсутствие удара с точки можно поставить за 1.45.
Мюнхенцы в предыдущих пяти матчах во всех турнирах подавали в среднем 6.4 угловых, парижане — всего три. На победу «Баварии» по корнерам котировка — 1.93, на успех «ПСЖ» — 2.30, на ничью — 7.60.
Можете рассмотреть варианты для ставки на количество ударов в створ: тотал больше 10.5 идет за 1.94, ТМ 10.5 — за 1.77.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.00.
На проход «Баварии» в 1/4 финала перед первым матчем можно поставить за 1.58, на дальнейшее участие «ПСЖ» — за 2.40.
Кто на что ставит?
Клиенты PARI ставят на победу немецкой команды — около 62% от всего объема ставок на исход встречи в основное время приходится на «Баварию». Для сравнения, на хозяев матча сделано 33% и еще 5% приходится на ничейный исход. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то здесь предпочтения игроков на стороне парижан — 70% против 30% на мюнхенский клуб.
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 500 000 рублей на то, что обе команды забьют и пробьют ТБ 2.5 по коэффициенту 1.80. Игрок добавил этот вариант в экспресс из трех футбольных событий с общим коэффициентом 4.11.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2