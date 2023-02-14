14 февраля в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» схлестнется с «Баварией». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется в 22.45 мск.

Букмекерская компания PARI считает «Баварию» фаворитом матча. На победу чемпионов Германии можно поставить с коэффициентом 2.60, это приблизительно 38% вероятности исхода. Успех «ПСЖ» предложен за чуть большие 2.70 (36%), ничья — за 3.70 (26%).

На то, что «Бавария» не проиграет в Париже, котировка — 1.47. Идентичное условие для «ПСЖ» идет за 1.50.

Команды были очень результативны на групповой стадии турнира: в матчах с участием французов в среднем забивалось 3.83 мяча, с участием немцев — 3.33 гола. Поэтому на ТБ 2.5 в предстоящей встрече можно поставить за небольшие 1.58, на ТМ 2.5 — за 2.40.

Условие «обе забьют» прошло в пяти последних встречах «ПСЖ» и в трех из пяти у «Баварии». Обмен голами в первой игре 1/8 финала ЛЧ предложено взять за 1.45, противоположный исход — за 2.75.

С 2017 года команды пять раз встречались в Лиге чемпионов и ни в одной игре не били пенальти. Если считаете, что на этот раз без 11-метрового не обойдется, возьмите его за 2.55. На отсутствие удара с точки можно поставить за 1.45.

Мюнхенцы в предыдущих пяти матчах во всех турнирах подавали в среднем 6.4 угловых, парижане — всего три. На победу «Баварии» по корнерам котировка — 1.93, на успех «ПСЖ» — 2.30, на ничью — 7.60.

Можете рассмотреть варианты для ставки на количество ударов в створ: тотал больше 10.5 идет за 1.94, ТМ 10.5 — за 1.77.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.00.

На проход «Баварии» в 1/4 финала перед первым матчем можно поставить за 1.58, на дальнейшее участие «ПСЖ» — за 2.40.

Кто на что ставит?

Клиенты PARI ставят на победу немецкой команды — около 62% от всего объема ставок на исход встречи в основное время приходится на «Баварию». Для сравнения, на хозяев матча сделано 33% и еще 5% приходится на ничейный исход. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то здесь предпочтения игроков на стороне парижан — 70% против 30% на мюнхенский клуб.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 500 000 рублей на то, что обе команды забьют и пробьют ТБ 2.5 по коэффициенту 1.80. Игрок добавил этот вариант в экспресс из трех футбольных событий с общим коэффициентом 4.11.