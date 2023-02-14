«Милан» — «Тоттенхэм»: где смотреть матч Лиги чемпионов 14 февраля 2023 года
14 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Милан» и «Тоттенхэм». Первая игра противостояния пройдет на стадионе «Джузеппе Меацци» в Милане, швейцарский арбитр Сандро Шерер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.45 мск.
По мнению букмекеров, хозяева являются небольшими фаворитами: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 37% вероятности. Успех «шпор» доступен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за чуть большие 3.30 (30).
Ставка в 1000 рублей на фаворита встречи при благоприятном исходе принесет 2550 рублей.
Три наиболее вероятных результата матча в Милане выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.10;
• победа хозяев 1:0 — за 7.00;
• успех гостей с таким же счетом — за 7.80.
Россонери на групповом этапе уже провели два матча с английским топ-клубом. Команда Стефано Пиоли дважды всухую уступила «Челси» (0:3 и 0:2). Вероятность того, что «Тоттенхэм» продлит эту серию и хотя бы не проиграет итальянцам, оценена в 1.55.
Доступны ставки на победителя всего противостояния, который в итоге пройдет в четвертьфинал. Проход «Милана» оценен в 2.30, «Тоттенхэма» — в 1.66.
Обе команды на групповом этапе выступали достаточно результативно: россонери за шесть туров наколотили 12 мячей, «шпоры» — восемь. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.74.
Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.90, «обе забьют — нет» идет с такой же котировкой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2