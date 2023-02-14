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«Милан» — «Тоттенхэм»: где смотреть матч Лиги чемпионов 14 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» 14 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Главный тренер «Милана» Стефана Пиоли и полузащитник Раде Крунич.
Фото Global Look Press

14 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Милан» и «Тоттенхэм». Первая игра противостояния пройдет на стадионе «Джузеппе Меацци» в Милане, швейцарский арбитр Сандро Шерер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Тоттенхэм

По мнению букмекеров, хозяева являются небольшими фаворитами: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 37% вероятности. Успех «шпор» доступен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за чуть большие 3.30 (30).

Ставка в 1000 рублей на фаворита встречи при благоприятном исходе принесет 2550 рублей.

Три наиболее вероятных результата матча в Милане выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.10;

• победа хозяев 1:0 — за 7.00;

• успех гостей с таким же счетом — за 7.80.

Россонери на групповом этапе уже провели два матча с английским топ-клубом. Команда Стефано Пиоли дважды всухую уступила «Челси» (0:3 и 0:2). Вероятность того, что «Тоттенхэм» продлит эту серию и хотя бы не проиграет итальянцам, оценена в 1.55.

Доступны ставки на победителя всего противостояния, который в итоге пройдет в четвертьфинал. Проход «Милана» оценен в 2.30, «Тоттенхэма» — в 1.66.

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Обе команды на групповом этапе выступали достаточно результативно: россонери за шесть туров наколотили 12 мячей, «шпоры» — восемь. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.74.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.90, «обе забьют — нет» идет с такой же котировкой.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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