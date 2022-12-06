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Португалия — Швейцария: прогноз на матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года

Прогноз на матч ЧМ Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Бруну Фернандеш и Матеус Нунеш.
Фото Global Look Press

6 декабря на чемпионате мира в Катаре состоятся заключительные матчи 1/8 финала. В одном из них сборная Португалии сыграет со Швейцарией. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Артуро Рамос Паласуэлос.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Португалию. Взять ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.87, вероятность исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех Швейцарии — за 4.90 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат по истечении 90 минут можно выиграть 3500 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 2500 рублей.

Вариант «Швейцария не проиграет» идет за 2.04. Команды летом играли в Лиге наций, и тогда «Красным крестоносцам» удалось добиться одной победы.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.77.

Забьет ли Криштиану Роналду? На его гол можно поставить за 2.19, на дубль — за 7.47.

Португалия на групповом этапе дважды заработала пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече доступен за 2.65.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу КриРо и компании за 5.90.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Швейцария

Сборная Португалии неубедительна в обороне — на ЧМ пропустила четыре гола в двух матчах (по два от Ганы и Кореи). Уругвай тоже мог отличиться, но не повезло. После травмы Данилу Перейры у Фернанду Сантуша осталось немного опций в защитной линии, поэтому в паре с Диашем играет 39-летний Пепе. Опыт у этого мужчины огромный, но вот скорости уже не хватает.

Наверняка именно он станет мишенью довольно резвых игроков атаки Швейцарии — Джака и Эмболо будут пользоваться медлительностью оппонента и прорываться к воротам Диогу Кошты. Он, кстати, тоже проводит не лучший турнир — в первом туре очень много ошибался против Ганы.

Рекомендуемая ставка: Швейцария забьет за 1.63.

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Марокко — Испания: прогноз на матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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