Португалия — Швейцария: прогноз на матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года
6 декабря на чемпионате мира в Катаре состоятся заключительные матчи 1/8 финала. В одном из них сборная Португалии сыграет со Швейцарией. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Артуро Рамос Паласуэлос.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Португалию. Взять ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.87, вероятность исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех Швейцарии — за 4.90 (19%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат по истечении 90 минут можно выиграть 3500 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 2500 рублей.
Вариант «Швейцария не проиграет» идет за 2.04. Команды летом играли в Лиге наций, и тогда «Красным крестоносцам» удалось добиться одной победы.
Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.77.
Забьет ли Криштиану Роналду? На его гол можно поставить за 2.19, на дубль — за 7.47.
Португалия на групповом этапе дважды заработала пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече доступен за 2.65.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу КриРо и компании за 5.90.
Прогноз и ставка на матч Португалия — Швейцария
Сборная Португалии неубедительна в обороне — на ЧМ пропустила четыре гола в двух матчах (по два от Ганы и Кореи). Уругвай тоже мог отличиться, но не повезло. После травмы Данилу Перейры у Фернанду Сантуша осталось немного опций в защитной линии, поэтому в паре с Диашем играет 39-летний Пепе. Опыт у этого мужчины огромный, но вот скорости уже не хватает.
Наверняка именно он станет мишенью довольно резвых игроков атаки Швейцарии — Джака и Эмболо будут пользоваться медлительностью оппонента и прорываться к воротам Диогу Кошты. Он, кстати, тоже проводит не лучший турнир — в первом туре очень много ошибался против Ганы.
Рекомендуемая ставка: Швейцария забьет за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2